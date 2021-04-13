3-9 Nisan İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her hafta yayınladığı illere göre haftalık vaka sayılarını gösteren haritanın bu haftaki güncel verilerine yer veren halini paylaştı. Bu haftaki harita, geçtiğimiz haftakiyle kıyaslandırıldığında bazı illerde ciddi bir fark görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her hafta yayınlanan “İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (100 Bin Kişide)” haritasının bu haftaki verilerini kapsayan halini paylaştı. 3 – 9 Nisan 2021 tarihleri arasını kapsayan haritada bazı illerde geçtiğimiz haftaya göre 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarında ciddi oranda artış yaşandı.

Yayınlanan verilere göre bu hafta 100 bin kişide en çok COVID-19 vakası görülen iller Kırklareli, Çanakkale, Yalova ve Kastamonu oldu. Geçtiğimiz hafta Kırklareli’nde 518,33 olan oran 882,13’e, İstanbul’da 591,45 olan oran 804,97’ye, Çanakkale’de 546,77 olan oran 797,34’e, Yalova’da 564,03 olan oran 690,82’ye ve Kastamonu’da 453 olan oran 653,33’e yükseldi.

3 Nisan – 9 Nisan 2021 illere göre haftalık vaka tablosu:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada mutasyonlu virüsün aynı yolla ancak daha hızlı yayıldığını ifade etti. Kısıtlamaların zaruri hale geldiğini söyleyen Bakan, birlikte mücadele ederek kazanacağımızı sözlerine ekledi.

Dün yapılan açıklama:

Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada salgının en zorlu dönemini geçirmekte olduğunu ifade etmişti. Bakan, Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize’de yoğum bakım doluluk oranının %80’i aştığını söyleyerek “Yükümüz önü alınamaz derecede ağırlaşırsa örneğini daha önce de yaşadığımız gibi bir düzenlemeye gitmek zorunda kalabiliriz” İfadesini kullanmıştı. Aynı açıklamasında Ramazan ayını tedbirler açısından çok önemli bir nokta olarak gördüğünü söylemişti.

Geçtiğimiz saatlerde de Ramazan ayı boyunca uygulanacak tedbirler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Önümüzdeki haftalarda geçerli olacak kısıtlamaları öğrenmek için yukarıdaki bağlantıya tıklayabilrisiniz.