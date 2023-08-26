Çok kısa sürelik şarjla uzun menzil sunacağı belirtilen, IM Motors'un yeni LS6 modeli gündemimizde. Aracın direkt rakibi ise Tesla Model Y.

Elektrikli araçların genel kullanıma henüz hazır olup olmadığı konusunda tartışmalar sürüyor olsa da şirketler, son teknolojileri araçlarına entegre ederek üst seviye otomobilleri pazara sunuyor. Fakat burada problem, çoğunlukla fiyatların içten yanmalı motora sahip üst seviye araçlarla yarışması oluyor.

Baktığımızda Asya tarafında üretilen elektrikli otomobillerin bu soruna çözüm üretme odaklı olduğunu görüyoruz. Bunların arasında Çin merkezli Alibaba ve MG’nin üst şirketi SAIC Motor ortaklığından doğan IM Motors da yer alıyor. Şirket, LS7 modelinin ardından daha kompakt olan LS6 modelini duyurdu. Söz konusu modelin oldukça dikkat çekici özellikleri bulunuyor.

Tesla Model Y rakibi olan LS6, yüksek hızlı şarj desteğine sahip.

Çift motorlu olan ve 579 kW güç ile 800 Nm tork üretebilen LS6’nın maksimum hızı, saatte 252 km. Dört çeker sistemi olan model, saatte 0 km’den 100’e sadece 3,48 saniyede ulaşıyor. 400 kW DC şarj hızına sahip olan model, 15 dakikalık şarjla 500 km menzile ulaşma kapasitesine sahip.

-18 derecedeyken bile düşük enerji kullanımıyla ısısını koruyabilen LS6, böyle durumlarda kabini ve bataryayı ideal ısıda tutuyor. Isıtma ve soğutma konusunda aracın ortalama 0,5 kWh tüketimi var. Bu düşük değeri sağlayan şey ise ısı pompası.

4 versiyonla gelecek IM Motors LS6 modelinin fiyatları ise şu şekilde:

189,900 yuan - 26.052 ABD Doları

- 26.052 ABD Doları 209,900 yuan - 28.796 ABD Doları

- 28.796 ABD Doları 249,900 yuan - 34.283 ABD Doları

- 34.283 ABD Doları 269,900 yuan - 37.027 ABD Doları

Elbette bu noktada dolar fiyatının resmi olarak açıklanmadığını ve yuan değerini kur üzerinden çevirdiğimizi belirtelim. Sizin LS6 hakkındaki düşünceleriniz neler?