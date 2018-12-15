IMDb Puanı 8'in Üzerinde Olan 9 Süper Kahraman Dizisi

Özellikle son yıllarda süper kahramanların hayatlarını izlediğimiz dizilerin sayısı hayli arttı ve hangisi iyi hangisi izlemeye değmez, karar vermek gerçekten zor. Biz de bu kararsızlığı yıkması için IMDb puanlarıyla birlikte en başarılı bulunan 9 tanesini sizin için listeledik.

Son yıllarda özellikle Marvel ve Netflix tarafından gelen ataklarla sayılarında hayli artış yaşanan süper kahraman dizileri ve yılın her döneminde vizyonda en az bir salonu mutlaka kapatan filmler sayesinde söz konusu evren hayli genişledi.

Seçeneklerin fazla olması bir yandan tabii ki iyi ancak iş ne izleyeceğimize karar vermeye geldiğinde nereden başlayacağımızı bilemiyoruz. Biz de bu karar aşamasında size yadımcı olmasını dileyerek basit bir liste hazırladık; IMDb puanı 8'in üzerinde olan süper kahraman dizileri.

Tabii ki IMDb puanı bir dizinin ya da filmin başarısını ölçmek için en doğru kıstas değil ancak fikir vermesi açısından listeye göz gezdirmenizi öneririz.

Jessica Jones - IMDb Puanı: 8.1

Misfits - IMDb Puanı: 8.2

Boku no Hero Academia​ - IMDb Puanı: 8.3

Titans - IMDb Puanı: 8.3

Legion - IMDb Puanı: 8.4

The Punisher - IMDb Puanı: 8.6

Young Justice - IMDb Puanı: 8.7

Daredevil - IMDb Puanı: 8.7

Avatar: Son Hava Bükücü - IMDb Puanı: 9.2