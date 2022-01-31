IMF mali danışmanı Tobias Adrian, Financial Times'a yaptığı açıklamada Türkiye için de geçerli olabilecek bazı ifadelere yer verdi. Adrian, yerel paradan kripto paraya geçişin piyasalar büyük riskler oluşturduğunu ortaya koydu.

Geleneksel finans kurumları, kripto paralara ilişkin olumsuz yönde mesajlarını vermeye sürdürürken bugün, bu kurumlardan birisi olan Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) yeni bir açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde El Salvador’a Bitcoin’i yasal para birimi olmaktan çıkarmasını söyleyen IMF, bu kez kripto paraların gelişmekte olan piyasalar üzerindeki etkisini açıkladı.

IMF mali danışmanı Tobias Adrian, Financial Times’a yaptığı açıklamalarda kripto paralardaki sert fiyat hareketlerinin gelişmekte olan piyasalara istikrarsızlık getirdiğini öne sürdü. Kripto paraların son tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasından bu yana 1 trilyon dolar değer kaybettiğini açıklayan Adrian, Türkiye’yi de ilgilendiren bir açıklamada bulundu.

Yerel para birimlerinden kriptoya geçiş, gelişmekte olan ekonomileri risklerle karşı karşıya getiriyor

Tobias Adrian, insanların yerel para birimlerinden kripto paralara geçmeye başlamasının acil düzeltilmesi gereken bir durum olduğunu belirtti. Adrian, ‘kriptolaştırma’ olarak isimlendirilen bu durumun bazı yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerin ‘ani ve aşırı yüksek risklerle’ karşı karşıya olduğunu açıkladı. Adrian, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Kripto ve hisse senedi piyasaları arasındaki korelasyon güçlü bir şekilde yükseliyor. Kripto artık hisse senetlerinde yaşananlarla çok yakından bağlantılı. Kriptoyu göz ardı edemeyiz.”

IMF, ulusal ve küresel düzenleyicileri kripto para birimlerini denetlemek için tutarlı, koordineli ve kapsamlı bir yaklaşım oluşturmaya çağırdı. Adrian, açıklamalarının sonunda küresel düzenlemeler üzerinde anlaşmanın asla hızlı bir süreç olmadığını, ancak buna şimdi başlanması durumunda “finansal istikrarı koruma hedefine ulaşırken aynı zamanda temeldeki teknolojik yeniliklerin getirdiği faydalardan” da yararlanabileceklerini belirtti.