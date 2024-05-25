2020 yılında İlhan Kekec isimli bir Türk, İngiliz hükümetini dolandırmaya teşebbüs ederek ülkede büyük bir şok dalgası yaratmıştı. Herkesi şoke eden bu olayın perede arkasına gelin birlikte bakalım.

Anlatacağımız olayın baş kahramanı İlhan Kekec, İngiltere’de bir Türk restoranı sahibi.

Kaynaklarda 35 yaşında olduğu belirtilen Kekec, hem İngiltere hem de Türkiye gündemine oturacak bu dolandırıcılık olayını İngiltere’nin Watford şehrinde 3 yıldır işletmekte olduğu Derwish Kebab Restaurant adına bir kredi çekerek gerçekleştiriyor.

Planı, İngiliz hükümetinin verdiği 30.000 sterlinlik Covid yardımını almasıyla başlıyor.

İngiltere’nin pandemi sürecinde ekonomik zorluklarla başa çıkmaya çalışan işletmelere yardımcı olmak adına sunduğu 30.000 sterlinlik “Covid Bounce Back” isimli yardım kredisini alıyor.

Ancak her şeyi planlamış olacak ki, mayıs 2020'de Hizirali Ltd adına 30.000 sterlinlik krediyi çekerken şirketin cirosunu 125.000 sterlin olarak yanlış beyan ediyor.

Krediyi aldıktan kısa süre sonra, şirketin ekonomik zorluklar yaşadığını belirterek şirketi feshetmek için başvuru yapıyor.

İlhan Kekec, bu krediyi aldıktan sonra, kendi borçlarını ödemek için parayı kullandı ve haziran 2020'de ekonomik zorlukları öne sürerek şirketi feshetmeye çalıştı fakat diğer alacaklılarını bilgilendirmek için hiçbir girişim yapmıyor.

Ek olarak, Kekec bu süre zarfında Derwish Kebab Restaurant'ın başka bir lokasyonda açıldığını duyurdu. Fakat bu restoran sadece üç hafta boyunca açık kaldı ve Covid-19 karantinası nedeniyle kapandı.

İngiliz hükümeti durumun farkında varıyor ve İlhan Kekec’in şaibeli hareketlerini incelemeye alıyor.

Kekec, Aralık 2023 yılında jüri tarafından sahte beyanla dolandırıcılık ve gönüllü fesih başvurusunda alacaklıları bilgilendirmeme suçlarından suçlu bulundu.

Daha sonra Isleworth Kraliyet Mahkemesi'nde, verilen yardım kredisini kötüye kullanması sebebiyle dolandırıcılık ve ticari suçlarından dolayı yargılandı ve hapis cezasına çarptırıldı.

Kekec’in gerçekleştirdiği dolandırıcılığın çarpıcı hikâyesi hem İngiliz hem de Türk toplumunda büyük yankı uyandırarak dürüstlüğün ve toplumsal sorumluluğun önemini bir kez daha vurguladı.

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