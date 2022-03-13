İngilizce Öğrenmenizi Sağlayan Platform: Open English

Hayatımızın pek çok yerinde karşılaştığımız İngilizce, hemen herkesin bilmesi gereken bir dil. Ancak İngilizceyi öğrenmek çok da kolay bir şey değil. Bunun farkında olan Open English ise 7/24 kesintisiz ve ana dili İngilizce olan eğitmenlerle ileri düzeyde İngilizce öğrenmenize yardımcı oluyor.

Tüm dünyada rahatlıkla kullanabileceğiniz İngilizceyi öğrenmek, okullarda verilen eğitimlere rağmen pek de kolay değil. Zira özellikle de konuşma alanındaki yetersizlik, tüm kelimeleri ve kuralları bilseniz bile iletişim sorunları yaşatabiliyor. Şimdi sizlere, oturduğunuz yerden İngilizce öğrenmenizi sağlayacak bir platformdan bahsedeceğiz. Bu platform; Open English.

Bugüne dek 1 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan Open English, tamamen çevrimiçi ortamda eğitim veriyor oluşu, eğitmenlerinin ana dilinin İngilizce oluşu ve Cambridge Linguaskill sertifikası gibi avantajları ile dikkat çekiyor. Platforma katıldıktan sonra yapacağınız 15 dakikalık bir sınav ile İngilizce seviyenizin ölçülmesini sağlayıp, eğitimlerle hem yurt dışında yaşamaya hazır hale gelebilir hem de uluslararası geçerliliği olan dil sınavlarında başarı sağlayabilirsiniz.

Yüzde 100 çevrimiçi Open English, kullanıcılarına neler sunuyor?

Platformda 7 gün 24 saat boyunca 30 dakikada bir olmak üzere online canlı dersler düzenleniyor. Ayrıca Open English eğitmenleri, uluslararası eğitim sertifikalara sahip ana dili İngilizce olan kişiler arasından özel olarak seçiliyor. Platformdaki eğitimleri tamamlayan kullanıcılar, ücretsiz şekilde Cambridge Linguaskill sınavına girmeye de hak kazanıyorlar. Dileyenlerse TOEFL, IELTS ve TOEIC gibi uluslararası geçerliliğe sahip sınavlara Open English ile hazırlanabiliyorlar.

Open English’in avantajları bunlarla sınırlı değil. Platforma üye olduktan sonra, kullanıcılar WhatsApp üzerinden onlara atanan danışmanlara istedikleri zaman ulaşarak platformla ilgili destek alabiliyor. Open English’te ana dili İngilizce olan eğitmenlerle bire bir özel ders yapmak da mümkün. Yalnızca bir akıllı telefon ile bile ulaşabileceğiniz platformda günlük İngilizce’ye ek olarak iş için de İngilizce öğrenebilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak yardımcı araçlarla sözlük, metin çeviri asistanı, hata bulucu ve dil bilgisi kılavuzunu da kullanabilirsiniz.

Open English, CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) standartlarına uygun şekilde İngilizce eğitimi sunarken oyunlaştırılmış ders programıyla da İngilizce öğrenmeye eğlence katıyor. İnteraktif videolar ve ekstra alıştırmalar ile de edindiğiniz bilgilerin pekiştirilmesini sağlayabilirsiniz.

Open English’in Geleneksel Kurslardan Farkı Ne?

Günümüzün dijital teknolojileri bize birçok kolaylık sağlıyor. Open English’te bu teknolojilerden yararlanarak İngilizce kursunu eve, iş yerine ya da bir dağ başına; özetle her yere getiriyor .

. Geleneksel kurslarda ders programı bellidir, onlara uymak zorunda kalırsınız. Open English’te kendi istediğiniz saatte İngilizce çalışabilirsiniz. Gece yarısı ya da sabahın erken saatleri, hiç fark etmez!

İngilizce çalışabilirsiniz. Gece yarısı ya da sabahın erken saatleri, hiç fark etmez! Open English’te ana dili İngilizce olan eğitmenlerden ders alarak akıcı İngilizce konuşmayı öğrenirsiniz. Geleneksel kurslarda ana dili İngilizce olan yabancı eğitmenlerle karşılaşmanız düşük bir olasılıktır.

eğitmenlerden ders alarak akıcı İngilizce konuşmayı öğrenirsiniz. Geleneksel kurslarda ana dili İngilizce olan yabancı eğitmenlerle karşılaşmanız düşük bir olasılıktır. Open English konuşma sınıflarında dünyanın dört bir köşesinden gelen farklı kişilerle İngilizce konuşarak pratiğinizi (speaking) ve anlama kabiliyetinizi (listening) geliştirebilirsiniz. Geleneksel kurslarda bu imkanınız bulunmaz.

pratiğinizi (speaking) ve anlama kabiliyetinizi (listening) geliştirebilirsiniz. Geleneksel kurslarda bu imkanınız bulunmaz. Open English’te İngilizcenin istediğiniz alanlarına çalışabilirsiniz. Binlerce saatlik ders içeriğinden kendinize uygun olanı seçebilirsiniz. Geleneksel kurslarda onların programına uymak zorunda kalırsınız.

çalışabilirsiniz. Binlerce saatlik ders içeriğinden kendinize uygun olanı seçebilirsiniz. Geleneksel kurslarda onların programına uymak zorunda kalırsınız. Open English’e internet bağlantınızın olduğu her yerden giriş yapabilirsiniz. Geleneksel kurslarda belirli lokasyonlara gitmeniz gerekir.

gerekir. Open English platformunda çevirmen, dil bilgisi aracı , telaffuz aracı vb. birçok inovatif uygulama kullanımınıza sunulur. Geleneksel kurslarda bu tür uygulamalara erişemezsiniz .

, telaffuz aracı vb. birçok inovatif uygulama kullanımınıza sunulur. Geleneksel kurslarda bu tür uygulamalara . Open English, aylık olarak hesapladığınızda geleneksel kurslara göre çok daha uygun fiyatlar sunar.

Eğer siz de İngilizce öğrenmek, hem bireysel hem de profesyonel yaşantınızı güçlendirmek isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanarak Open English’e ulaşabilirsiniz. İletişim formunu doldurduktan sonra müşteri temsilcileri size ulaşacak, ihtiyaçlarınız dahilinde programları anlatacaktır.