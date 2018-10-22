İngiltere'de Mikrodalga Fırın ile Okula Giden Protest Genç

Okuduğu okulun sağlık ve güvenlik gerekçeleriyle çantaları yasaklamasını protesto eden bir genç, kitaplarını okula mikrodalga fırınla götürüyor.

Spalding Dil Okulu öğrencisi olan 17 yaşındaki Jacob Ford, okulun koymuş olduğu çanta yasağını protesto etmek için oldukça ilginç bir yöntem buldu. Daha önce serbest olan çantaların yasaklanmasının ardından çamaşır sepeti ve mikrodalga fırın gibi eşyaları kitaplarını taşımak için kullanan Ford, bir anda gündem oldu. Ford ayrıca orta yolun bulunabileceğini belirttiği 3000 kelimelik bir makale de yazdı.

Annesiyle iletişimde kalmak için kullandığı telefonu teslim etmediği gerekçesiyle iki gün okuldan uzaklaştırılan Jacob'un annesi oğlunun sessiz ve zararsız bir protesto yaptığını, konuşma özgürlüğü çerçevesinde fikirlerini beyan edebileceğini söyledi. Öğretmenler ise resmin tamamının anlaşılmamasından şikayetçi. Okulda problemli bazı öğrenciler olduğunu ve bu kararın arkasında olduğunu belirten öğretmenler, geri adım atacak gibi durmuyor.