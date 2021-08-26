İngiliz Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği, koronavirüs pandemisiyle ortaya çıkan yarı iletken krizinin İngiltere'ye olan etkisini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre Temmuz 2021'deki üretim, 1956 yılının temmuz ayındaki üretim seviyesine kadar geriledi.

Koronavirüs pandemisinin krize soktuğu sektörlerden bir tanesi de mikro çipler oldu. Şirketlerin üretimi durdurmaları, özellikle de otomotiv sektörünü derinden etkiledi. Gelen son haberler, yaşanan krizin İngiltere'ye ne kadar büyük bir etkisinin olduğunu gözler önüne seriyor. Öyle ki İngiltere'deki otomobil üretimi, yaşanan kriz nedeniyle 1956 yılındaki seviyelere kadar geriledi.

İngiliz Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği’nin (SMMT) açıkladığı verilere göre Temmuz 2021'deki üretim, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 düştü. Bu durum, ihracat rakamlarını da doğrudan etkiledi. Yapılan açıklamalara göre 2021'in ilk 7 ayında yapılan ihracat, pandemiden önceki dönem olan 2019 yılının yüzde 29 gerisinde. SMTT Başkanı Mike Hawes, kısıtlamaların kalmasıyla talepte artış yaşandığını ancak yarı iletken sektöründe herhangi bir gelişme olmamasının, otomotiv sektörünü daraltmaya devam edeceğini belirtiyor.

İngiliz ekonomisinin kalbi, büyük bir tehditle karşı karşıya

Otomotiv endüstrisi, İngiliz ekonomisi için kritik bir önem arz ediyor. Öyle ki bu sektörün ekonomiye katkısı, 78,9 milyar sterlin. Ancak yarı iletken sektöründe yaşanan kriz, İngiliz otomotiv endüstrisini derinden etkiliyor. Bazı sektör kaynakları, üretimde 180 bin, tedarik zincirinde 864 bin kişiyi istihdam eden sektörün kan kaybetmesiyle işten çıkarmalar yaşanabileceğine inanıyorlar.

Koronavirüs pandemisinin yol açtığı yarı iletken krizi, kolay kolay geride kalacak gibi görünmüyor. Zira konuyla ilgili daha önce yapılan açıklamalar, krizin ancak 2023 yılı gibi sona erebileceğini düşündürüyor. Bu da dünya genelindeki otomobil üreticilerinin tamamını etkiliyor. Yarı iletken krizi sona erene kadar otomotiv endüstrisini nelerin beklediğini kimse bilmiyor...