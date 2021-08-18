Toyota Türkiye, Avrupa pazarındaki satışlarının üçte birini oluşturan Sakarya'daki fabrikada üretime ara verecek. 20 Ağustos'ta başlayacak süreç, 5 Eylül'e kadar devam edecek. Toyota Türkiye'nin böyle bir karar almasının nedeni ise elbette çip krizi...

Koronavirüs pandemisinin en çok etkilediği sektörlerden bir tanesi, çip krizinin yaşandığı otomotiv sektörü oldu. Şirketler, giderek derinleşen kriz nedeniyle üretimi durdurma kararı aldılar. Şimdi Türkiye'de üretim yapan Toyota, bu konuyla ilgili aldığı yeni kararı duyurdu. Edinilen bilgilere göre Sakarya Adapazarı'ndaki fabrika, üretime tam 2 hafta ara verecek. 20 Ağustos'ta başlayacak süreç, 5 Eylül'e kadar devam edecek.

Toyota, Adapazarı'ndaki fabrikasında mini SUV modeli C-HR ile Corolla'nın üretimini gerçekleştiriyordu. 2020 yılı verilerine göre bu fabrikadan çıkan araçlar, Avrupa genelindeki satışların 3'te birini tek başına karşılıyordu. Üstelik söz konusu fabrikada üretilen araçların yüzde 75 gibi yüksek oranlı bir bölümü de hibrit modellerdi. İşte bu üretim süreci, alınan kararla 2 haftalığına sekteye uğrayacak.

Toyota'nın 2021 yılı hedefi, 247 bin araç üretimiydi

Toyota'nın Sakarya'daki fabrikasında üretilen Corolla ve C-HR modellerinin yüzde 90'ı ihraç ediliyor. Bu bağlamda geçtiğimiz yıl ihraç edilen modellerin yüzde 79'u Avrupa'ya, yüzde 13'ü Ortadoğu ile Kuzey Afrika ve diğer ülkelere gönderildi. ABD'ye gönderilen araç miktarı ise ihraç sayısının yüzde 7'sini oluşturmuştu. 2021 yılında 247 bin araç üretimi ve 197 bin ihracat hedefi bulunan Toyota'nın üretimi durdurması, bu hedeflere ulaşılmasını sekteye uğratabilir gibi görünüyor.

Otomotiv sektörünü etkileyen kriz, kolay kolay geçecek gibi görünmüyor. Sektör için çip üretimi yapan STMicroelectronics'in CEO'su Jean-Marc Chery, krizin ancak 2022'de kademeli olarak iyileşmeye başlayacağını, normale dönüşün ise 2023'ün ilk yarısından önce mümkün olmayacağını ifade ediyor. Bu süreçte nelerin yaşanacağını ise kimse bilmiyor...