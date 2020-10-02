İngiltere, Türkiye'yi Seyahat Koridoru Listesinden Çıkardı

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps tarafından açıklanan bilgilere göre Türkiye, COVID-19 vakalarını uluslararası sağlık kurumlarının kabul ettiği şekilde değerlendirmediği için İngiltere'nin seyahat koridoru listesinden çıkarıldı.

Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Türkiye ve Polonya’nın İngiltere'nin karantina uygulaması listesine eklendiğini duyurdu ve “Edindiğimiz son bilgiler ışığında Polonya ve Türkiye'yi seyahat koridoru listesinden çıkarıyoruz. Bu da bu ülkeden gelenlerin iki hafta boyunca kendi kendilerini tecrit etmesi gerektiği anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin seyahat koridoru listesinden çıkarılmasının gerekçesini de açıklayan Bakan Shapps, “Türkiye Sağlık Bakanlığı, COVID-19 vakalarını Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontol Merkezi (ECDC) gibi uluslararası örgütlerin kabul ettiğinden farklı şekilde tanımlıyor. Bu nedenle (Türkiye için) risk değerlendirmemizi güncelledik.” şeklinde bir açıklamada bulundu.

Shapps’ın açıklamalarına göre Türkiye’den İngiltere’ye seyahat edecek olan kişiler, kendi kendilerine 14 günlük bir karantina uygulaması gerçekleştirmek durumunda kalacaklar. Karantina uygulamasına uymayanlar ise 10 bin sterline kadar (yaklaşık 100 bin TL) para cezası ile karşı karşıya kalabilecekler.

İngiltere’nin Türkiye’yi seyahat koridoru listesinden çıkarmasının, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği açıklamalarla ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Zira Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda, “Her vaka hasta değildir, testi pozitif olup semptom göstermeyen var.” ifadelerini kullanarak kişilerin COVID-19 testi pozitif çıksa dahi COVID-19 hastası olarak kabul edilemeyeceğini ifade etmişti.