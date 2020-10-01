Cornell Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptıkları bir araştırmaya göre Donald Trump, koronavirüs hakkında yanlış bilgilerin ana kaynağıydı. Birçok yanlış bilgi, Trump'ın koronavirüs hakkındaki söylemlerinden doğmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, koronavirüs ilk tespit edildiğinden bu yana zaman zaman salgın hakkında oldukça ilgi çekici açıklamalar yapmıştı. Trump, bundan iki ay önce koronavirüs vakalarının %99'unun zararsız olduğunu söylemiş, uzun bir süre de maske takmamıştı.

Bugün sonuçları açıklanan yeni bir araştırmaya göreyse ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs hakkında paylaşılan yanlış bilgilerle ortaya çıkan bazı ifadelerin ana kaynağıydı. Araştırmaya göre bu ifadelerin %38'inin ortaya çıkmasının nedeni, Donald Trump'ın yaptığı açıklamalardı.

38 milyon makale analiz edildi:

Cornell Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı araştırma sonucunun açıklanmasıyla birlikte Başkan Donald Trump, virüs hakkında yanlış bilgilerin dünya geneline yayılmasında bir numaralı rolü oynadığı ortaya kondu. Araştırmacılar, gerçek dünyada ciddi sağlık sonuçlarına rağmen böyle bir sonucun ortaya çıkmasının endişe verici olduğunu belirtti.

Cornell Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, COVID-19 hakkında İngilizce dilinde yazılan 38 milyondan fazla makaleyi analiz etti. Sonuçlar, yayınlanan yanlış bilgilerin yalnızca %16,4'lük kısmının 'doğruluk kontrolü' yaptığını ortaya koydu. Araştırma, internet ve geleneksel medyada koronavirüs hakkında yanlış bilgiler hakkında ilk sonuçları gösteren araştırma olma özelliği taşıyor.

En fazla tedaviler hakkında yanlış bilgi yayınlandı:

Araştırmacılar, çalışmaları boyunca yanlış bilgi hakkında 11 ana konu buldular. Bu konular arasında koronavirüsün Wuhan'daki insanların yarasa çorbası içmesiyle ortaya çıktığı ve 5G teknolojisinin koronavirüsün kaynağı olduğu konuları da bulunuyordu. Fakat yanlış bilginin en fazla olduğu konu 'mucizevi tedaviler' konusuydu.

Bu konu altında Donald Trump'ın anti-sıtma ilaçları ve dezenfektanlar hakkında yaptığı yorumlara yer veriliyordu. Konu başlıkları altında Donald Trump'ın dezenfektanların koronavirüsü 1 dakikada ortadan kaldırdığı yorumu da görülüyordu. Trump, bu ifadeyi nisan ayında söylemişti. Trump, dezenfektanların ciğerlere uygulanmasının da kontrol edilmeye değer olduğunu belirtmişti.

En fazla yanlış bilginin dolaştığı 'tedaviler' konu başlığı altında yer alan yanlış bilgiler, diğer 10 konu başlığı altında yer alan yanlış bilgilerin toplamını geçiyordu. Araştırmada ele alınan 38 milyon makalenin 1,1 milyonunda yanlış bilgi tespit edilmişti. Ele alınan makaleler, 1 Ocak – 26 Mayıs arasında yayınlanan makalelerdi.