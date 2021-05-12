Bilim İnsanları, Vücuda Enjekte Edilen Çip Geliştirdi

Columbia Üniversitesi'nden bilim insanları, insan vücuduna iğne ile gönderilebilen mikroçip geliştirmeyi başardı. Böylelikle koronavirüs dönemiyle patlak veren "mikroçiplerle insanları yönetecekler" iddiaları kısmen de olsa doğrulanmış oldu. Ancak üretilen mikroçip, yalnızca vücut sıcaklığı ölçebiliyor.

Koronavirüs pandemisinin patlak verdiği günden beri konuşulan meselelerden bir tanesi de "mikroçip" konusuydu. Özellikle de komplo teorisyenlerinin bayıldığı meseleye göre başta Bill Gates olmak üzere bazı kimseler, koronavirüs yalanı altında üretilecek sözde aşılarla insan vücuduna mikroçipler enjekte edip, insanları istedikleri gibi yöneteceklerdi.

Mikroçip teorisine inanlar olduğu kadar inanmayanların sayısı da hiç az değildi. Ancak yaşanan son bir gelişme, komplo teorisyenlerinin kısmen de olsa haklı olduklarını gözler önüne serdi. Zira Columbia Üniversitesi bünyesinde çalışan uzmanlar, insan vücuduna enjekte edilebilen bir mikroçip ürettiler. Vücut sıcaklığını ölçmeye yarayan çip, insan vücuduna iğne ile gönderilebiliyor.

İşte insan vücuduna gönderildiğinde vücut sıcaklığını ölçmeye yarayan çip

İnsan vücuduna gönderilebilen çipi geliştiren ekibin başında olan Ken Shepard, tamamen çalışan bir çipin boyutlarının ne kadar küçültülebileceğini görmek için tüm sınırları zorladıklarını söylüyor. Bu tür çiplerin tıbbi cihaz sektöründe devrim niteliğinde olduğunu söyleyen bilim insanı, tasarlanan çipin başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayan elektronik devre olduğunu söylüyor. Peki bu çipin boyutları ne kadar ve tam olarak ne işe yarıyor?

Columbia Üniversitesi'nde gerçekleştirilen çip, çıplak gözle görülemiyor. Mikroskop altında incelendiğinde görülebilen çipin toplam hacmi 0,1 milimetreküpten daha az. Uzmanlar, bu çipin çalışabilmesini sağlamak için özel bir piezoelektrik dönüştürücü oluşturdular. Bu dönüştürücü, çipin çalışması için gerekli olan enerjinin üretilmesini ve vücuttan toplanan verilerin kontrol cihazlarına aktarılmasını sağlıyor. Öte yandan, bu mikroçipin dünyanın en küçüğü olduğunu söylemek gerekiyor. Hatta bu çip için dünyanın en küçük bilgisayarı bile diyebiliriz.

Bilim insanları, geliştirdikleri mikroçipe düşük enerji kullanan bir sıcaklık sensörü eklediler. Bu sensör, vücut sıcaklığının anlık olarak ölçülebilmesini sağlıyor. Üstelik bu çip yardımıyla vücut sıcaklığındaki dalgalanmalar da tespit edilmiş oluyor. Uzmanlar, henüz yeni olan teknolojinin ilerleyen yıllarda çok daha fazla gelişebileceğini söylüyorlar. Bu da vücut sıcaklığı ölçümünün başlangıç düzeyinde bir yetenek olduğu anlamına geliyor. Mikroçipin yapabileceği diğer potansiyel özellikler ise şeker, oksijen saturasyonu ve diğer solunum fonksiyonları olarak karşımıza çıkarken, bu özelliklerin ne zaman kullanılabilir olacağını zaman gösterecek.