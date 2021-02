2045 Yılında Sperm Sayısının Sıfıra İneceği Açıklandı

2017 yılında gündem olan bir araştırmada yer alan Epidemiyolog Shanna Swan, yeni kitabında insanlığın tehlikede olduğunu açıkladı. Swan, sperm sayısının 2045 yılına kadar 0'a ineceğini ifade etti.

2017 yılında Oxford tarafından yayınlanan bir araştırma, 1973 yılı ila 2011 yılları arasında batıdaki sperm sayısının %59 kadar düştüğünü göstermişti. Tüm dünyada gündem haline gelen bu araştırmada yer alan Icahn Tıp Okulu'ndan Epidemiyolog Shanna Swan, yeni yayınladığı bir kitapta gelecek hakkında iç açıcı olmayan bilgiler paylaştı.

Shanna Swan, yayınladığı Count Down: How Our Modern Word Is Threatening Sperm Counts, Altering Male and Female Reporductive Development, and Imperiling the Future of the Human Race isimli kitabında mevcut tahminlere göre sperm sayısının 2045 yılında sıfıra ulaşacağını belirtti ve bu durumun endişe verici olduğunu söyledi.

İnsanlık tehlikede:

2045 yılından itibaren sperm bulunmayacağını ifade eden Shanna Swan, bu durumun nedeni olaraksa modern yaşam tarzını gösterdi. Swan, modern yaşam tarzı nedeniyle erkek ve dişi üreme gelişiminin değişeceğini, sonuç olarak insan hayatının, hatta doğrudan insan türünün tehlikeye gireceğini belirtti.

Swan, bir türün tehlikeye girmesini beş olası kriterin sağladığını ifade ederek insan türünün güncel durumda en az üç kriteri karşıladığını açıkladı. Bunun ardından bütün insanları "doğurganlığımızı, insanlığın kaderini ve gezegeni korumak için elimizden geleni yapmaya" davet etti.

Doğum kontrolü, kültürel değişimler ve çocuk sahibi olmanın maliyetinin bu duruma katkıda bulunması söylense de Swan, artan düşük oranları, erkeklerde daha fazla genital anormallik yaşanması ve kızlarda erken ergenlik gibi biyolojik nedenlerin de duruma katkı sağlayan etmenler olduğunu ifade etti.

Swan, bunun yanı sıra plastiklerde, kozmetik ürünlerde ve böcek ilaçlarında bulunan ftalatlar ve bisfenol A gibi endokrinleri etkileyen kimyasalları da suçladı. Çevremizdeki kimyasalların ve modern dünyamızdaki sağlıksız yaşam tarzı uygulamalarının hormonal dengemizi bozarak üreme hasarına neden olduğunu söyleyen Swan, son olarak tütün kullanımı, uyuşturucu ve artan obezitenin de mevcut durumda rol oynadığını ekledi.