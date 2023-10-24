Instagram'ın Akış Sayfasına Yeni Bir Seçenek Geliyor: Sadece Onaylı Hesapların Paylaşımları Gösterilecek

1 dk okuma süresi
3
2
0
0
0
Meta, Instagram'da sadece Meta Verified için ödeme yapan, onaylı profillerin yer aldığı bir akış için testlere başladı. Firmaya göre böylece işletmeler ve içerik üreticileri daha kolay keşfedilebilecek.

Gün geçmiyor ki bir başka sosyal medya platformunda yeni bir özellik ortaya çıkmasın. Şimdi de Meta, Instagram için sadece onaylanmış kullanıcıların içeriklerinin görüldüğü bir akış özelliği üzerinde çalışıyor. Burada yer alacak olan içerikler, sadece onaylanmış işletmeler ve içerik üreticilerinden gelecek. 

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Instagram yöneticisi Adam Mosseri, özelliği "işletmelerin ve içerik üreticilerinin keşfedilmesi için yeni bir yol ve insanlar için yeni bir kontrol aracı" olarak nitelendiriyor. Bu özellik sayesinde onaylı profil sahipleri de kendilerinin öne çıktığı bir akışa kavuşmuş olacak. 

Yeni akışa nasıl erişilebilir?

instagram

Instagram'da "Takip edilenler" ve "Favoriler" kısmında uygulamanın logosuna dokunan kullanıcı, artık "Meta Verified" seçeneğini görmeye başlayacak. Bu seçeneğe dokunan kullanıcı, sadece onaylı hesapların paylaştığı gönderileri görmeye başlayacak. Böylece Meta, 11,99 dolar (uygulamada 14,99 dolar) ücret talep ettiği doğrulanmış profilleri daha popüler hâle getirmeyi amaçlıyor. Öte yandan bu testlerin ne ölçekte olduğu bilinmiyor. 
İLGİLİ HABER

Instagram'a Android'de Dinamik Uygulama İkonu Geliyor

Bu yılın başında Meta, kendi onaylanmış profil özelliğini tanıtmıştı. Instagram ve Facebook'ta bu onaylı platform kullanılabiliyor, doğrulanmış profillerin bir de mavi tiki oluyor. Onaylanmış profillere sahip olan kişiler ve kurumlar daha iyi müşteri hizmetlerinden faydalanabilirken, aynı zamanda da kendilerini taklit edebilecek kişilerden de korunmuş oluyor. 

Meta Verified ile ilgili detaylı bilgi için:
İLGİLİ HABER

Instagram ve Facebook'un 'Ücretli Mavi Tik' Sistemi Türkiye'de Kullanıma Sunuldu: İşte Meta Verified Fiyatı!

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://www.theverge.com/2023/10/23/23929100/instagram-meta-verified-feed-test
3
2
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
3
2
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler