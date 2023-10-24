Meta, Instagram'da sadece Meta Verified için ödeme yapan, onaylı profillerin yer aldığı bir akış için testlere başladı. Firmaya göre böylece işletmeler ve içerik üreticileri daha kolay keşfedilebilecek.

Gün geçmiyor ki bir başka sosyal medya platformunda yeni bir özellik ortaya çıkmasın. Şimdi de Meta, Instagram için sadece onaylanmış kullanıcıların içeriklerinin görüldüğü bir akış özelliği üzerinde çalışıyor. Burada yer alacak olan içerikler, sadece onaylanmış işletmeler ve içerik üreticilerinden gelecek.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Instagram yöneticisi Adam Mosseri, özelliği "işletmelerin ve içerik üreticilerinin keşfedilmesi için yeni bir yol ve insanlar için yeni bir kontrol aracı" olarak nitelendiriyor. Bu özellik sayesinde onaylı profil sahipleri de kendilerinin öne çıktığı bir akışa kavuşmuş olacak.

Yeni akışa nasıl erişilebilir?

Instagram'da "Takip edilenler" ve "Favoriler" kısmında uygulamanın logosuna dokunan kullanıcı, artık "Meta Verified" seçeneğini görmeye başlayacak. Bu seçeneğe dokunan kullanıcı, sadece onaylı hesapların paylaştığı gönderileri görmeye başlayacak. Böylece Meta, 11,99 dolar (uygulamada 14,99 dolar) ücret talep ettiği doğrulanmış profilleri daha popüler hâle getirmeyi amaçlıyor. Öte yandan bu testlerin ne ölçekte olduğu bilinmiyor.

Bu yılın başında Meta, kendi onaylanmış profil özelliğini tanıtmıştı. Instagram ve Facebook'ta bu onaylı platform kullanılabiliyor, doğrulanmış profillerin bir de mavi tiki oluyor. Onaylanmış profillere sahip olan kişiler ve kurumlar daha iyi müşteri hizmetlerinden faydalanabilirken, aynı zamanda da kendilerini taklit edebilecek kişilerden de korunmuş oluyor.

Meta Verified ile ilgili detaylı bilgi için: