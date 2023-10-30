Instagram, iş birliği özelliklerine yeni bir ekleme yapmak için testlere başladı. Bu özellik sayesinde başkalarının gönderilerine kendi paylaşımlarımızı ekleyebileceğiz.

Sosyal medya platformlarının ana gelir kaynaklarının reklamlar olduğunu biliyoruz. Instagram da reklam kanallarını geliştirmek için devamlı çaba harcayan platformlar arasında başı çekiyor. Bu amaçla yeni bir iş birliği özelliğini de test etmeye başladılar.

Sosyal medya platformunun testlerine başlamak için yeşil ışık yaktığı yeni özellik ile birlikte kişiler ve kuruluşlar, diğer kullanıcıların gönderilerine fotoğraf ya da video ekleyebilecekler. Böylece iş birlikleri daha da öne çıkabilecek.

Instagram'ın yeni özelliği nasıl kullanılacak?

Platforma yeni eklenecek olan özellik hakkında açıklamalarda bulunan Instagram CEO'su Adam Mosseri, özelliğin nasıl kullanılabileceğini de açıkladı. Sıklıkla kaydırmalı gönderi olarak adlandırılan carousel gönderilerinde, gönderiyi paylaşan kişi isterse başkalarının da görsel ekleyebilmesine izin verecek.

Gönderinin iş birliğine açık olması durumunda diğer kullanıcılar, sol altta yer alan "Gönderiye ekle" butonunu kullanarak gönderiye ek yapabilecekler. Diyelim ki bir doğum günü partisi yaptınız, arkadaşlarınız gönderiye kendi çektikleri video ve fotoğrafları böylece ekleyebilecek.

Öte yandan görseller otomatik olarak eklenmeyecek. Gönderi sahibi, uygulamada kendi gönderisine eklenen tüm görselleri görebilecek ve hangilerinin eklenip eklenmeyeceğine de kendisi karar verecek. Böylece yeni özelliğin istenmeyen şekillerde kullanılmasının da önüne geçecek. Yani diyelim ki tuttuğunuz takım şampiyon oldu, birisi gelip araya troll troll görseller istese de koyamayacak.

Instagram şu anda da içerik üreticilerinin birlikte gönderiler ya da reels videoları oluşturmasına izin veriyor. Son güncelleme ile birlikte ortak koleksiyonlar özelliği de kullanıma sunulmuş ve 250'ye kadar kişinin ortak bir şekilde görsel oluşturmasına ve görselleri kaydetmesine olanak sağlamıştı.