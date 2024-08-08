Instagram'a 20'li Kaydırmalı Gönderi Özelliği Geldi

Instagram'da artık kaydırmalı gönderilerde 20'ye kadar görsel payaşılabilecek.

Instagram'dan bugün yapılan açıklamaya göre kullanıcılar artık carousel adı verilen kaydırmalı paylaşımlarda 20 farklı görsel paylaşabilecekler. Daha önce Instagram, bu türden paylaşımlarda görsel sayısını 10 ile sınırlandırmıştı. Bu özellik ilk olarak 2017 yılında duyurulmuştu.

Instagram bu özelliği zaman içerisinde geliştirmeye devam ederken, zamanla kaydırmalı paylaşımlara şarkı eşleştirme ve birden fazla kullanıcının aynı paylaşıma görsel ekleyebilmesi gibi yenilikler de görmüştük. Özellikle çok sayıda kişinin görsel eklediği durumlarda yeni üst limit oldukça kullanışlı olabilir.

Instagram TikTok'a bir adım daha yaklaştı

Instagram'ın kaydırmalı paylaşımlarda üst limiti arttırmasıyla birlikte TikTok ile arasındaki fark da biraz daha kapanmış oldu. Özellikle genç kullanıcıların sık kullandığı TikTok, kaydırmalı gönderilerde 35'e kadar paylaşıma izin veriyor. Kısa videolar paylaşma uygulaması olarak çıkan TikTok'ta fotoğraflar büyük ilgi görüyor.

Instagram'ın kaydırmalı postlarda limiti arttırması ile birlikte, TikTok'ta gördüğümüz klipler yerine fotoğraf kullanılan, uzun hikâyeleri parça parça anlatan içerikler artık Instagram'da da karşımıza çıkabilir. TikTok'ta popüler olan bu konsept, şimdiye kadar Instagram'da pek de kullanılan veya tercih edilen bir içerik şekli değildi. Bu durum da değişikliğe uğrayabilir.

Yeni özellik bugünden itibaren dünya çapında kullanılmaya başlandı.