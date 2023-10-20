Instagram'da Arapçadan yapılan otomatik çevirilerde bazı Filistinli kullanıcıların profiline "terörist" ibaresi eklendiği ortaya çıktı. Platform, kısa süre sonra yaşanan teknik hatayı düzeltti ve herkesten özür diledi.

Instagram da diğer sosyal medya platformları gibi İsrail-Filistin geriliminde kullanıcıların düşüncelerini paylaştığı bir platform hâline gelmişti. Ancak Meta bünyesindeki platfrom, bugün Filistinli kullanıcılara eklenen bir ifadeyle gündeme oturdu.

Bazı kullanıcılar, X (Twitter) ve TikTok’tan paylaşımlar yaparak Instagram’daki bazı Filistinli kullanıcıların profillerinde “terörist” ifadelerinin yer aldığını bildirdi.

Arapçadan yapılan otomatik çevirilerde “terörist” ifadesinin yer aldığı görüldü

*Videoya ulaşamıyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Yukarıdan ulaşabileceğiniz görüntülerde, Filistinli bir kullanıcının biyografisinde Filistin bayrağı ve “Elhamdülillah” anlamına gelen Arapça bir yazı bulunduğu görülüyor. Ancak “Çevirisine Bak” butonuna tıkladığında bu kısım, “Tanrı’ya şükürler olsun, Filistinli teröristler özgürlüğü için savaşıyor” olarak çevriliyor.

Yaşanan teknik hata, tahmin edebileceğiniz gibi sosyal medyada büyük tepki çekti. Instagram da gelen tepkilerin ardından açıklama yaptı.

Instagram, sorunu düzeltti ve herkesten özür diledi

Instagram, kısa süre sonra bu teknik hatayı düzeltti. Artık otomatik çeviri, “terörist” ifadesine yer vermek yerine direkt olarak “Tanrı’ya şükürler olsun” olarak çeviri yapıyor.

Ayrıca bir Meta sözcüsü de yaşananların sonrasında açıklama yaptı ve herkesten özür diledi: “Bazı ürünlerimizde kısa süreliğine uygunsuz Arapça çevirilere neden olan sorunu düzelttik. Bu olaydan dolayı içtenlikle özür dileriz.”