Instagram'a Hassas İçerikleri Sınırlama Özelliği Geliyor

Instagram, iş yeri gibi resmi ortamlarda daha 'güvenli' bir ana sayfa isteyenler için hassas içerik sınırlama özelliği üzerinde çalışıyor. Ancak şu an için hassas içerikten kastın ne olduğu bilinmiyor.

Instagram, her ne kadar hassas içeriklere karşı katı bir tutum sergilese de, sınırlamalar bazı kullanıcılar için yetersiz gelebilir. Görünüşe göre sosyal medya devi, Instagram'ın mevcut sınırlarını yetersiz bulanlar için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Tersine mühendislik uzmanı Jane Manchun Wong, Instagram'a hassas içeriği sınırlayan yeni bir özellik geleceğini ortaya çıkardı. Şu anda Instagram'ın "hassas içerik" olarak neyi sınıflandıracağı belli değil ancak iş yerine görüntülemek için güvenli olmayan (NSFW) veya kısmen yetişkin içeriklerin bu sınıra takılabileceği düşünülüyor.

Wong, hassas içerikleri sınırlayan özelliğin varsayılan olarak açık geldiğini belirtiyor. Ancak bu durum, yeni özellik kararlı sürüme geldiğinde değişebilir. Hassas içeriği sınırlama özelliği istenildiği takdirde ayarlardan kapatılabiliyor.

Özelliği kapattığınızda, hassas içerikleri görmek istediğinizi onaylamanızı isteyen yeni bir pencere açılıyor. Uyarının altında yer alan 'Learn more' (Daha fazla bilgi al) bağlantısı şu anda çalışmıyor. Muhtemelen özellik geliştirme sürecinin henüz başında.