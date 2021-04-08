Instagram’da bulunan ve ilginizi çekeceği düşünülen gönderilerin olduğu Instagram Keşfet sayfası bazen biraz farklı yollara sapabilir ve ne olduğunu bile bilmediğiniz içeriklere boğulabilirsiniz. Instagram Keşfet sıfırlama işlemi ile Keşfet sayfanızı sıfırlayarak kendinize daha anlamlı gönderilerin gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu olan Instagram, Keşfet özelliği sayesinde ilginizi çekebilecek pek çok farklı kullanıcıya ait gönderileri size gösteren özel bir sayfaya sahip. Burada gösterilen içerikler tamamen sizin daha önce etkileşimde bulunmuş olduğunuz gönderilere göre düzenleniyor. Ancak bazen Instagram Keşfet sayfası ne olduğunu bile anlamadığınız içeriklerle dolabilir.

Instagram Keşfet sıfırlama işlemi bu noktada devreye giriyor. Bir dönem farklı ilgi alanlarına sahip olmuş ve Instagram üzerinden farklı hesaplar ve içeriklerle etkileşime girmiş olabilirsiniz. Ancak şu an böyle içeriklerle Keşfet sayfasında karşılaşmak istemiyorsanız Instagram Keşfet sıfırlama işlemi ile tüm bu karmaşayı ortadan kaldırabilirsiniz. Gelin Instagram algoritmasına ve sıfırlama işleminin detaylarına yakından bakalım.

Instagram Keşfet neye göre çıkıyor?

Nice sevgili kavgasına sebep olmuş Instagram Keşfet sayfasında görünen içeriklerin tek nedeni, aramızda kalsın, sizsiniz. Çünkü Keşfet sayfasındaki içeriklerin tamamı Instagram algoritması tarafından sizin daha önce etkileşime girdiğiniz hesaplara benzer hesapların paylaştığı gönderilerden oluşuyor.

Kullanıcı neyi takip ediyor, neyi beğeniyor, neyi kaydediyor, neye yorum yapıyorsa Instagram algoritması bunun üzerinden kullanıcıya özel bir Keşfet sayfası düzenliyor. Birebir aynı hesapları takip ettiğiniz bir kullanıcıyla bile aynı Keşfet sayfasını göremeyebilirsiniz çünkü bu noktada etkileşim oranları hatta içerikleri görüntüleme süreleri bile devreye giriyor.

Instagram Keşfet sayfanızda bir içerik dikkatinizi çekti ve açıp baktınız ama ne beğendiniz ne kaydettiniz ne de yorum yaptınız diyelim. Ancak videonun büyük bölümünü izlediyseniz ya da görsele birkaç saniyeden daha uzun süre baktıysanız Instagram algoritması bu içeriğin ilginizi çektiğini anlıyor ve artık Keşfet sayfanıza bol bol bu içeriklerden çıkarıyor.

Bu durum bazen can sıkıcı olabiliyor çünkü geçen ay istekle baktığınız içerikleri artık görmek istemeyebilirsiniz ve bu durumu bir şekilde Instagram algoritmasına anlatmalısınız. Instagram Keşfet sıfırlama işlemi ile bunu yapabilirsiniz. Rahatsız olduğunuz içerikleri tek tek ortadan kaldırabileceğiniz gibi toplu olarak bir sıfırlama işlemi yapmak da mümkün.

Instagram Keşfet sıfırlama gönderiye özel işlem:

Adım #1: Instagram mobil uygulamasını açın.

Instagram mobil uygulamasını açın. Adım #2: Keşfet sayfasını açın.

Keşfet sayfasını açın. Adım #3: Artık görmek istemediğiniz bir gönderiyi açın.

Artık görmek istemediğiniz bir gönderiyi açın. Adım #4: Sağ üst köşedeki yan yana üç nokta butonuna dokunun.

Sağ üst köşedeki yan yana üç nokta butonuna dokunun. Adım #5: İlgilenmiyorum seçeneğine dokunun.

İlgilenmiyorum seçeneğine dokunun. Görmek istemediğiniz tüm gönderilere aynı işlemi uygulayabilirsiniz.

Instagram Keşfet sıfırlama işlemi için ilk olarak uygulayabileceğiniz yöntem bu adımlardan oluşuyor. Bu yöntemde toplu bir silme yerine, genel olarak beğendiğiniz Keşfet sayfanızdaki bazı rahatsız edici ya da artık görmek istemediğiniz içerikleri engelleyebilirsiniz. Instagram algoritması her bir işlemi algılayacak ve Keşfet sayfanıza artık İlgilenmiyorum dediğiniz türdeki hiçbir içeriği çıkarmayacaktır.

Bu yöntemin aslında olumsuz bir yönü var. Kullanıcı bir gönderi üzerinden işlem yaptıktan sonra Keşfet sayfasında buna benzer daha pek çok içerik hala duruyor olacaktır. Yanlışlıkla benzer türdeki gönderiyi tekrar açarsanız algoritma yine bir artı olarak görecektir. Yani bu yöntem bitmek bilmeyen bir algoritma - insan savaşına dönebilir. Bir gönderi üzerinde işlem yaptıktan sonra sayfayı yenilemeyi tercih edebilirsiniz.

Instagram Keşfet sıfırlama toplu işlem:

Adım #1: Instagram mobil uygulamasını açın.

Instagram mobil uygulamasını açın. Adım #2: Profil sayfanızı açın.

Profil sayfanızı açın. Adım #3: Ayarlar sayfasını açın.

Ayarlar sayfasını açın. Adım #4: Güvenlik sekmesini açın.

Güvenlik sekmesini açın. Adım #5: Arama Geçmişini Temizle sekmesini açın.

Arama Geçmişini Temizle sekmesini açın. Adım #6: Tümünü Temizle seçeneğine dokunun.

Tümünü Temizle seçeneğine dokunun. Adım #7: İşlemi onaylayın.

Adım #1: Instagram mobil uygulamasını açın:

Android ya da iOS işletim sistemine sahip cihazınızda yüklü olan Instagram mobil uygulamasını açın. Zaten kullanıyorsanız Instagram hesap bilgilerinizle giriş yapmış olmalısınız. Instagram Keşfet sıfırlama işlemini masaüstü versiyon üzerinden de yapabilirsiniz ancak mobil uygulama üzerinden yapmak daha kolay olacaktır.

Adım #2: Profil sayfanızı açın:

Gönderiye özel Instagram Keşfet sıfırlama işlemini Keşfet sayfasındaki gönderiler üzerinden yapıyoruz ancak toplu işlemde Keşfet sayfası ile bir işimiz yok. Instagram mobil uygulamasını açtıktan sonra altta bulunan en sağdaki insan silüeti benzeri butona dokunarak Instagram profil sayfanızı açabilirsiniz.

Adım #3: Ayarlar sayfasını açın:

Instagram mobil uygulaması üzerinden profil sayfanızı açtıktan sonra sağ üst köşede bulunan alt alta üç çizgi butonuna dokunarak menüyü açın. Buradaki menü üzerinden pek çok farklı işlem gerçekleştirebilirsiniz. Instagram Keşfet sıfırlama işlemine devam etmek için en üstteki Ayarlar yazısına dokunun.

Adım #4: Güvenlik sekmesini açın:

Ayarlar sayfası üzerinden Instagram hesabınız ile ilgili görünen, görünmeyen, gizli, açık tüm ayarlarınızı düzenleyebilirsiniz. Arama çubuğu üzerinden aradığınız ayar sayfasına kolayca ulaşmanız da mümkün. Instagram Keşfet sıfırlama işlemine devam etmek için Güvenlik yazısına dokunun.

Adım #5: Arama Geçmişini Temizle sekmesini açın:

Instagram Ayarlar sayfası üzerinden ulaştığınız Güvenlik sayfası, adı üzerinde tüm güvenlik ayarlarınızı düzenleyebileceğiniz bir sayfadır. Giriş güvenliğinizi daha da güçlendirebilir, verilerinize ulaşarak Instagram’ın elindeki verilerinizi de görmüş olursunuz. Instagram Keşfet sıfırlama işlemine devam etmek için Arama Geçmişini Temizle yazısına dokunun.

Adım #6: Tümünü Temizle seçeneğine dokunun:

Güvenlik sayfanız üzerinden ulaştığınız Arama Geçmişini Temizle sayfasında, eğer daha önce temizlemediyseniz bugüne kadar Instagram arama çubuğu ile arama yaptığınız her şeyi göreceksiniz. Belirli aramaları tek tek silebilirsiniz. Toplu silme işlemi için ise Tümünü Temizle yazısına dokunmanız yeterli.

Adım #7: İşlemi onaylayın:

Instagram arama geçmişiniz, Instagram algoritması için sizi siz yapan neredeyse her şey demek oluyor. Bu nedenle platform, tüm arama geçmişini gerçekten silip silmek istemediğinizi soracaktır. İşlemi onaylayın. Uygulamayı yeniden başlattığınız zaman karşınızda tertemiz bir Instagram Keşfet sayfası göreceksiniz.

Instagram algoritması biraz rayından çıkan ve ilgisini çekmeyen içeriklerden kurtulmak isteyen kullanıcılar için Instagram Keşfet sıfırlama işlemi nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve uygulayabileceğiniz yöntemleri adım adım anlattık. Unutmayın, Instagram Keşfet sayfanızda ne çıkacağı sizin elinizde, hiçbir şeyi oluruna bırakmayın.