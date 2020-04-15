Popüler sosyal medya platformu Instagram’ın Hikayeler bölümüne Müzik ekleme özelliği geldi. Uzun süredir yurt dışında kullanımda olan Instagram Müzik artık Türkiye'de... Peki Instagram Hikayeler’e nasıl müzik eklenir? Gelin birlikte bakalım.

Instagram kullanıcılarının en çok sevdiği özellik Hikayeler olsa gerek. Facebook, bu özelliği yıllar önce önce rakibi Snapchat’ten Instagram’a uyarlamış ve ardından WhatsApp ile ana uygulamasına da getirmişti. Zamanla Hikayeler, kullanıcıların kendilerini ifade etmesi için yepyeni özellikleri bünyesinde toplamaya devam etti. Hikayeler’e müzik ekleme özelliği ise bunlardan en popüleriydi ve Türkiye'de de kullanıma sunuldu.

Instagram Müzik özelliği aslında 2018’den bu yana dünyanın pek çok ülkesinde kullanıma sunuluyor. Dünya çapında popüler olan binlerce şarkının bulunduğu müzik kütüphanesine bağlanan uygulamayla, dilediğiniz sanatçı ya da şarkıyı arayıp hikayenizi paylaşmadan önce müzik ekleyebiliyorsunuz.

Instagram Hikayeler müzik ekleme nasıl yapılır?

Instagram Hikayeler ekranını açın,

İnstagram kamerasıyla bir fotoğraf ya da video kaydedin,

Eğer daha önce çekilmiş bir görüntü paylaşacaksanız galeriden seçin,

Üstte yer alan çıkartma simgesine dokunun,

Açılan pencereden “Müzik” simgesine dokunun, “Senin İçin” sekmesindeki müziklerden bir seçim yapabilir, “Göz At” sekmesine dokunarak istediğini sanatçı ya da şarkıyı aratabilir, türlere ya da duygulara göre seçim yapabilirsiniz.

Eklemek istediğiniz şarkıya dokunun,

Söz ya da etiket tarzını ve istediğiniz 15 saniyelik aralığı seçin,

Bitti'ye tıklayarak Hikayenize müziği ekleyin.

Instagram Hikayeler’e müzik eklerken 4 farklı formda lyric video şeklinde ya da doğrudan 2 farklı şarkı etiketiyle paylaşım yapabilirsiniz. Şu an için müzik kütüphanesinin çok zengin olmadığını ve çok fazla Türkçe şarkının bulunmadığını belirtmemiz gerek. Yakında Instagram Müzik’e çok daha fazla Türkçe şarkı eklenmesi muhtemel.