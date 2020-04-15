Facebook, uzunca bir süredir çeşitli ülkelerde kullanıma sunduğu müzik özelliğini Türkiye'deki kullanıcıların da hizmetine sundu. Artık Facebook ve Instagram kullanıcıları, 39 milyon şarkıyı içeren kütüphanedeki şarkıları diledikleri gibi hikayelerine ekleyebilecekler.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu olan Facebook, uzunca bir süredir hayatımızın içerisinde. Şirket, yıllar içinde çok ciddi yol katetti ve artık, dünyanın en popüler çevrimiçi platformlarının bazıları, Facebook bünyesinde hizmet veriyor. Şimdiyse Facebook, uzunca bir süredir hem kendi hem de Instagram bünyesinde sunduğu müzik özelliğini, Türkiye'deki kullanıcıların da beğenisine sundu.

Facebook ve Instagram hikayelerine müzikler eklenebilecek

Ülkemizdeki Facebook ve Instagram kullanıcıları, yeni özellikle birlikte Facebook ve Instagram hikayelerine 39 milyon şarkı içeren kütüphaneden müzik ekleyebilecekler. Üstelik kullanıcılar, şarkılara ek olarak eğer varsa şarkı sözlerini de ekleyebilecek, şarkı sözü animasyonlarını ve yazı stillerini değiştirebilecekler. Tüm bunlara ek olarak şarkılara ait detaylar da hikayelere eklenip, boyutlandırılabilecek.

Yeni özellik, tüketicilerin profil sayfalarında da değişiklik yapılmasına imkan verecek. Öyle ki Facebook profil sayfalarına eklenen müzik bölümleri artık özelleştirilebilecek ve profilin en üst bölümünde bu şarkılar listelenebilecek. Ayrıca kullanıcılar, takipçileri ve arkadaşları ile sevdikleri müzikler üzerinden etkileşimde bulunabilecekler. Örneğin kullanıcılar, artık birbirlerine şarkılar ile cevap verip, bu cevaplarını hikaye şeklinde paylaşabilecekler.

Yeni özelliğin nasıl kullanılacağına dair hazırladığımz içeriğe şuradan ulaşabilirsiniz.