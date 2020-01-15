Instagram'ın Web Sürümüne 'Mesajlaşma' Özelliği Eklendi

Instagram'ın internet sitesine, mesajlaşma özelliği geldi. Şu an için test aşamasında olan ve rastgele seçilmiş kullanıcıların deneyimleyebileceği özellik, platformun mobil uygulamasındaki "Direct" bölümüyle aynı işlevselliğe sahip.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi hiç şüphesiz ki "Instagram". Birkaç yıl önce Facebook tarafından satın alınan Instagram, milyonlarca kullanıcıya sahip ve kullanıcılar, zamanlarının büyük bir bölümünü Instagram'da harcıyorlar. Platform, çoğu kullanıcı tarafından mobil uygulamada kullanılıyor olsa da Instagram'ın bir web sürümü de bulunuyor.

Instagram, mobil uygulamaya daha fazla önem veren bir platform. Bu nedenle Instagram'ın internet sitesi, pek çok açıdan da işlevsel değil. Yani sosyal medya platformunun mobil uygulamasında yapılan pek çok işlem, Instagram'ın internet sitesinde yapılamıyor.

Bugün itibarıyla Instagram'ın internet sitesine çok önemli bir özellik eklendi. Bu özellikle birlikte Instagram kullanıcıları, platformun internet sitesi üzerinden de mesajlaşabilecekler. Instagram yetkilileri, bugün itibarıyla hizmete sunulacak olan yeniliğin şimdilik sadece, rastgele seçilmiş küçük bir kullanıcı kitlesi tarafından kullanılabileceğini ifade ediyorlar.

Platform yetkililerine göre bugün itibarıyla başlayacak olan özellik, sadece bir test sürüşü olacak. İlerleyen dönemlerde tüm Instagram kullanıcıları, internet sitesi üzerinden mesajlaşma imkanı yakalayacaklar. Ancak şu an için bu özelliğin tüm kullanıcıların hizmetine ne zaman sunulacağına dair kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor.

Artık Instagram web sürümünde mesajlaşmak mümkün

Platform yetkililerine göre internet sitesindeki sohbet bölümü, mobil uygulama ile aynı olacak. Yani Instagram kullanıcıları, birden çok kişiye mesaj gönderme, mesajları beğenme, mesajlar aracılığıyla içerik ve fotoğraf gönderme gibi şeyleri yapabilecekler. Ayrıca kullanıcılar, mesaj geldiği zaman isterlerse internet sitesi üzerinden bildirim alabilecekler.

Instagram'ın yeni özelliği, aslında Facebook'un mesajlaşmaya verdiği önemden kaynaklanıyor. Çünkü Facebook ekibi ve Mark Zuckerberg, bulduğu her fırsatta kullanıcıların mesajlaşmasıyla ilgili bazı açıklamalarda bulunuyor ve hatta platformlar arasında mesaj gönderme imkanı sunmak istediklerini bile söylüyorlar.