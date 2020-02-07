Instagram, IGTV’de Reklam Göstermek İçin Testlere Başladı

Facebook çatısı altında bulunan Instagram, içerik üreticilerin IGTV'de reklam göstererek gelir elde edebileceği yeni bir özelliği test etmeye başladı. Yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor.

Uygulamayı sürekli güncel tutmak isteyen Instagram, uzun zamandır istenen bir özelliği test etmeye başladı. Platformda yer alan içerik üreticileri için doğrudan bir gelir kaynağı olabilecek yeni özellik, IGTV içerik üreticilerinin videolarında reklam yayınlamasına olanak sağlayan bir iş ortağı programı olarak biliniyor.

Facebook Watch’a benzer bir şekilde çalışması beklenen yeni sistem hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Bu noktada Facebook Watch’taki içerik üreticileri, ürettikleri içeriklerde oynatılan reklamlardan gelecek kazancın %55’ini alabiliyorlardı. Benzer bir sistemin Instagram’a da getirilmesiyse pek çok içerik üreticisinin işlerini daha kaliteli ve özenli bir şekilde yapmasına yardımcı olabilir.

Instagram için içerik üretenler, IGTV’de reklam göstererek para kazanabilecek:

İddiaların kaynağı, Jane Wong isimli bir Twitter kullanıcısı. Twitter hesabından yayınlandığı ekran görüntüleriyle IGTV kullanıcılarının reklam gösterebileceğini söyleyen Wong; içerik üreticilerin reklamlardan elde ettiği gelirin, Facebook'taki videonun ortasında gösterilen reklamlardakine çok benzediğini söylüyor.

Şimdiye kadar Instagram’daki içerik üreticilerinin elde ettiği tüm gelir, ürünlerinin tanıtımı için üçüncü taraf markalarla yapılan sponsorluklardan geliyordu. Bu noktada getirilecek yeni sistem, içerik üreticilerine ek bir gelir kaynağı olabilirken aynı zamanda bu kişilerin daha kaliteli ve yüksek prodüksiyonlu işler yapmalarına olanak sağlayabilir. Bir noktada bu işi YouTuber olmaya bile benzetebiliriz.

Instagram başkanı Adam Mosseri, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda sitenin içerik üreticilerine yardımcı olmak için 'daha fazla yol' araştırdığını söylemişti. Yeni yapılan testler ise bu yollardan biri olabilir. Ayrıca Instagram, TechCrunch’a yaptığı açıklamada bu testlerin dâhili bir prototip olduğunu doğrulamıştı. Yine de bu özelliğin platforma ne zaman ekleneceği henüz bilinmiyor ancak bir gerçek varsa o da bunun biraz zaman alabileceği.