Mesajlaşma uygulamaları arasında en popülerlerinden biri olan WhatsApp'a otomatik mesaj silme özelliği geliyor. Bu özellik ile birlikte kullanıcıların attıkları mesajlar belirli bir süre sonra otomatik silinecek. Henüz beta sürümünde olan özelliğin ne zaman yayınlanacağı ise bilinmiyor.

Geçtiğimiz günlerde, tüm kullanıcılarına karanlık mod özelliğini sunan ve en büyük mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp, uygulamasına yeni özellikler eklemeye devam ediyor. WhatsApp ile aynı türde olan diğer uygulamalarda yıllardır bulunan bir özellik olan 'mesajların otomatik silinmesi', şimdi de WhatsApp'ın gündeminde.

Daha önce de gündeme gelen bu özelliğin, sadece grup sohbetlerinde olması bekleniyordu fakat son yayınlanan beta sürümler olan 2.20.83 ve 2.20.84 sürümlerinde, mesajların otomatik silinmesinin klasik konuşmalarda da olduğu gözlendi. Özellik, beta sürümünden çıkmadan önce tekrar değişikliğe uğrayabilir.

Whatsapp: 'Mesajın kendi kendini silmesi özelliği yakında geliyor'

Yukarıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi, mesajların otomatik olarak silinmesiyle ilgili bir yer bulunuyor. O bölüme tıkladıktan sonra mesajın silinme süresinin seçileceği bir ekran, kullanıcıları karşılıyor. Bu ekranda 1 saat, 1 gün, 1 hafta, 1 ay ve 1 sene seçenekleri yer alıyor. Bu özellik aktif edildikten sonraysa mesajın gönderim saatinin yanında saat simgesi gözüküyor. Bu saat simgesinin amacının ise mesajın bir süre sonra silineceğini karşı tarafa vurgulamak olduğunu belirtebiliriz.

Şu anda bu özelliğin detaylarını, tüm kullanıcılara gelip gelmeyeceğini veya ne zaman geleceğini bilmiyoruz fakat bildiğimiz bir şey varsa o da Whatsapp geliştiricilerinin bu konu üzerinde etkili bir biçimde çalışmaları. Bu noktada yeni özelliğin, özellikle telefonlarında depolama sorunları çekenler için oldukça kullanışlı olacağını söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde WhatsApp'ın bu konuda izleyeceği yolu ve yeni hamlelerini ise hep birlikte göreceğiz.