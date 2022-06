Acaba her gün saatlerimizi geçirdiğimiz Instagram'ı kim kurdu? Çeşitli hayat tecrübeleri sayesinde kafasında şekillenen fikirlerle Instagram'ı kuran Kevin Systrom'un Instagram'ı kurma yolundaki hikayesine ve hayatının detaylarına göz atıyoruz.

Influencer’ların, markaların, vloggerların, küçük ya da büyük ölçekli şirketlerin, arkadaşlarımızın, artık herkesin evi… Tabii ki geçtiğimiz yıl dünya genelinde en fazla kullanılan sosyal medya olan Instagram’dan bahsediyoruz. Peki bazılarımızın her gün saatlerini harcadığı, bazılarımızın attığı story’lerin birikip birikip ekranda karınca kadar kaldığı, bazılarımızın internetten alışveriş alışkanlığının merkezi haline gelen Instagram'ın kurucusu kimdir ve hikayesi nedir acaba? Gelin Instagram’ın kurucusu Kevin Systrom’un Instagram’ı kurma macerasına ve hayatına göz atalım.

Kimdir bu Kevin Systrom?

Kevin Systrom, 30 Aralık 1983’te ABD’nin Massachusetts eyaletinde dünyaya geldi. Babası insan kaynakları müdürü, annesi ise teknoloji sektöründe çalışıyordu. O dönemlerde doğan birçok çocuk gibi Kevin Systrom da video oyunlarına çok meraklıydı. Hatta Doom 2 oynarken oyunun farklı seviyelerini bile geliştirmeyi başarmıştı. Çocukluğunda gelişen oyun ilgisi sayesinde gençliğinde programlamaya merak salıp eğitim hayatında da bu yönde ilerledi. Parlak bir öğrenci olduğu için teknoloji alanında ilerlemesine vesile olan bir burs kazandı.

Peki neden Instagram?

Acaba Kevin Systrom neden Instagram’ı yarattı? Yani neden yazı ya da başka bir şey paylaşmak üzerine bir sosyal medya değil de görsel üzerine bir sosyal medya yarattı? Sebebi Systrom’un fotoğraf sevgisi. Üniversite yıllarında merak saldığı fotoğrafçılık uğraşı için arkadaşlarının çektiği fotoğrafları paylaşabilecekleri bir site hazırladı. Hatta fotoğrafçılık okumak için üçüncü sınıftayken bir dönem Floransa’ya gitti. Kevin Systrom Floransa’da geçirdiği süre zarfında Instagram’ı belirleyen estetik anlayışını kazanmaya başladı. Üniversitedeki hocalarından birinin sayesinde Holga adlı ucuzca olan kamerayla tanıştı. Böylece vintage havasında fotoğraflar çekmeye başladı.

Lisans eğitimini yönetim bilimi ve mühendislik alanında tamamlayan ve o esnada fotoğrafçılık merakı iyice derinleşen Kevin Systrom, üniversiteyi bitirmeden önce Odeo adlı bir podcast şirketinde staj yapmıştı. O dönemde Twitter’ın kurucusu olan Jack Dorsey de Odeo’da çalışıyordu. İkili burada yakın arkadaş oldular. Kevin Systrom 2004’te hâlâ üniversitedeyken Mark Zuckerberg gelip Facebook’ta çalışması için teklifte bulundu. Ancak Systrom teklifi geri çevirdi. 2011’de verdiği bir röportajda Kevin Systrom “Şimdi dönüp baktığımda Facebook’u geri çevirdiğim için pişmanım. Facebook’un yıllar içindeki gelişiminin bir parçası olmak isterdim.” demişti.

Mezun olduktan sonra Google’dan iş teklifi alan Kevin Systrom, şirketteki ilk iki yılında Gmail’in ve Google Takvim’in pazarlamasıyla ilgilendi. Daha sonra Google’ın birleşmeler ve satın almalar bölümüne geçti. Google’da üç yıl çalıştıktan sonra Kevin Systrom Google’dan ayrılarak seyahat tavsiye girişimi olan Nextstop adlı şirkete geçti.

Bugün bildiğimiz anlamda Instagram yavaş yavaş ortaya çıkıyor

Nextstop’ta çalışırken interneti kasıp kavuracak yeni bir sosyal medya fikrinin temellerini kafasında şekillenmeye başlamıştı. Başlangıçta çalışma arkadaşlarından Mike Krieger ile birlikte ‘Burbn’ adını verdikleri bir uygulama çıkardılar. Burbn, konum temelli sosyal ağ ve fotoğraf paylaşma uygulamasıydı. Uygulama ilk aşamalarda olmasına rağmen risk sermayedarı Steve Anderson, Burbn’a 250 bin dolar yatırım yapmaya karar verdi. Yine o sıralar Marc Andreessen ve Ben Horowitz de girişime 250 bin dolar yatırım yaptı.

Bir süre sonra Kevin Systrom, yine kendisi gibi Stanford mezunu olan Mike Krieger’i Burbn projesine dahil etti. Mike Krieger o sıralarda kendi geliştirdiği Meebo adlı uygulama üzerinde çalışıyordu.

Değişime gitmeye karar verdiler

Burbn’daki özelliklerin çoğunu eleyerek sadece fotoğraf paylaşma kısmına odaklanan ikili, artık bugün bildiğimiz anlamda Instagram’ı kurma yoluna girmiş oldu. “Hah işte bu” noktası ise Kevin Systrom’un o zamanlar sevgilisi, şimdi eşi olan Nicole ile birlikte deniz kenarında olduğu bir gün yaşandı. Systrom geçtimiz yıllarda verdiği bir röportajda o anı şöyle açıklıyor:

“Sahilde yürüyorduk. Nicole’e “Uygulamamızı farklı kılacak bir şeye ihtiyaç var.” dediğimde Nicole “Ben şahsen fotoğraf çekmek istemiyorum çünkü güzel çekemiyorum. Arkadaşın Greg’in çektiği fotoğraflar kadar güzel olmuyor benim çektiklerim.” dedi. Greg de o zamanlar Burbn’ın deniyordu. Nicole’e Greg’in fotoğraflarının güzel görünmesinin sebebinin kullandığı filtreler olduğunu söyledim. Nicole de “O zaman sizi öne çıkaracak şey filtreler bence.” dedi.”

Böylece Systrom filtreler üzerine çalışmaya başladı. Ortaya çıkan ilk filtre hâlâ Instagram’da kullanılan X-Pro II adlı filtreydi. Systrom ve Krieger 2010’un Ekim ayında uygulamanın adını resmi olarak “Instagram” yaptı. Instagram, “instant” (anlık) ve “telegram” (telgraf) kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuş bir isim. Instagram ilk yayınlandığında 24 saat içinde 25 binden fazla insan indirmeye çalışınca Instagram’ın sunucuları çökmüştü. Bir ay geçtikten sonra Instagram’ın kullanıcı sayısı 1 milyona yükseldi. Yedi ay sonra ise 7 milyonu bulmuştu. Bildiğiniz üzere bugün Instagram Facebook’a ait. Bu olay 2012’nin Nisan ayında Mark Zuckerberg’in Instagram'ı 1 milyar dolara satın almasıyla gerçekleşti.

Bugünlerde Systrom'un parası yaklaşık 1,8 milyar dolar değerinde. Tahmin edilebileceği üzere vaktini bisiklet sürerek, golf oynayarak ve seyahat ederek geçiriyor. Modaya da ilgili. Tanınmış tasarımcılarla çalışmışlığı var. Hatta Metropolitan Museum of Art'ın Costume Institute adlı kanadı yararına her yıl düzenlenen yardım galası Met Gala’ya da birkaç kez katıldı. Kevin Systrom’un üstlendiği ilginç görevlerden biri de arkadaşlarının Instagram hesaplarını oluşturmaya yardımcı olması. Mesela 2016’da Vatikan’a seyahat ederek Papa Francis’in Instagram hesabına birebir yardımda bulunmuştu. 2018’de Systrom ve Krieger, Instagram’ın CEO’luğundan ve CTO’luğundan çekildiklerini duyurdu. Ondan sonra genel anlamda sessiz kalan ikili, COVID-19 salgınının ardından rt.live adını verdikleri yeni bir projeyle bir araya geldi. Rt.live, her bir ABD eyaletinde virüsün yayılma hızını anlık olarak tahmin eden bir takip uygulaması.

Yakında Zuckerberg’e rakip olabilir

2020’nin Eylül ayında TikTok çılgınlığı sürerken The New York Times gazetesi, yönetimi üstlenmesi konusunda Systrom ile görüşüldüğünü öne sürmüştü. Kevin Systrom’un TikTok’a el atıp atmayacağı şimdilik meçhul ama eğer böyle bir şey olursa Systrom bir kez daha Zuckerberg ile doğrudan yarışa girmiş olacak.