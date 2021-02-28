Instagram Nasıl Güncellenir? [Android - iPhone]

Cihazlarınızda yüklü olan tüm işletim sistemlerini, yazılımları ve mobil uygulamaları olduğu gibi Instagram mobil uygulamasını da en güncel versiyonuyla kullanmak oldukça önemlidir. Hiçbir yeni özelliklikten geri kalmak istemeyenler için Instagram nasıl güncellenir sorusunu yanıtladık ve dikkat etmeniz gereken noktaları anlattık.

Mobil cihazlarımızda ve bilgisayarımızda yüklü olan işletim sistemleri, yazılımlar ve mobil uygulamalar düzenli olarak güncelleme alırlar. Bu güncellemelerin amacı yeni özellikler eklemek, o uygulamayı daha verimli hale getirmek ve olası güvenlik sorunlarının önüne geçmektir. Instagram nasıl güncellenir sorusu bu nedenle son derece önemli ve her kullanıcının bilmesi gereken bir işlem.

Instagram nasıl güncellenir sorusunun iOS ve Android işletim sistemine sahip cihaz kullanıcıları için iki farklı yanıtı var çünkü işletim sistemlerinin arayüz değişikleri nedeniyle Instagram güncelleme işlemleri farklı noktalardan yapılıyor. Instagram nasıl güncellenir sorusunun yanıtını öğrendikten sonra aynı adımları farklı mobil uygulamalar için de kullanarak her zaman en güncel versiyonlarla dolu bir cihaz deneyimi yaşayabilirsiniz.

Android Instagram nasıl güncellenir?

Adım #1: Android cihazınızdaki Play Store uygulama mağazasını açın.

Android cihazınızdaki Play Store uygulama mağazasını açın. Adım #2: Sol üst köşedeki alt alta üç çizgi butonuna dokunun.

Sol üst köşedeki alt alta üç çizgi butonuna dokunun. Adım #3: Uygulamalarım ve Oyunlarım sayfasını açın.

Uygulamalarım ve Oyunlarım sayfasını açın. Adım #4: Sayfayı yenileyin.

Sayfayı yenileyin. Adım #5: Instagram yazısının yanında bulunan Güncelle butonuna dokunun.

Instagram yazısının yanında bulunan Güncelle butonuna dokunun. Adım #6: Güncelleme boyutuna göre değişen bir süre sonunda uygulama güncellenecek.

Yukarıdaki adımları izleyerek Android işletim sistemine sahip mobil cihazınızdaki Instagram mobil uygulamasını güncelleyebilirsiniz. Eğer Uygulamalarım ve Oyunlarım sayfasını açtığınız zaman bir güncelleme göremiyorsanız Instagram mobil uygulaması için herhangi bir güncelleme yayınlanmamış olabilir.

Uygulamalarım ve Oyunlarım sayfasında Güncelle butonu göremiyor olmanızın diğer bir nedeni de internet bağlantınız olabilir. Özellikle yüksek boyutlu güncellemeler sırasında mutlaka bir Wi-Fi ağına bağlı olmalısınız. Her şeye rağmen güncelleme olup olmadığını göremiyorsanız işletim sisteminizin en güncel versiyonda olduğundan emin olmalısınız.

iPhone'da Instagram nasıl güncellenir?

Adım #1: iOS cihazınızdaki App Store uygulama mağazasını açın.

iOS cihazınızdaki App Store uygulama mağazasını açın. Adım #2: Sağ üst köşede bulunan profil fotoğrafınıza dokunun.

Sağ üst köşede bulunan profil fotoğrafınıza dokunun. Adım #3: Açılan Hesap sayfanızı aşağı kaydırarak yenileyin.

Açılan Hesap sayfanızı aşağı kaydırarak yenileyin. Adım #4: Instagram yazısının yanında bulunan Güncelle butonuna dokunun.

Instagram yazısının yanında bulunan Güncelle butonuna dokunun. Adım #5: Güncelleme boyutuna göre değişen bir süre sonunda uygulama güncellenecek.

Yukarıdaki adımları izleyerek iOS işletim sistemine sahip mobil cihazınızdaki Instagram mobil uygulamasını güncelleyebilirsiniz. İşletim sisteminizin güncel olduğundan ve bir Wi-Fi ağına bağlı olduğunuzdan emin olun. Eğer Hesap sayfanızı açtığınız zaman bir güncelleme göremiyorsanız Instagram mobil uygulaması için herhangi bir güncelleme yayınlanmamış olabilir.

Hem Android hem de iOS işletim sisteminde Instagram mobil uygulaması güncellemesi sırasında uygulama kullanılmaz. Güncelleme bitene kadar uygulamayı kullanamazsınız. Eğer kullanmayı, açmayı denerseniz güncelleme işlemi duraklatılacaktır. Ya yeniden uygulama butonu üzerine dokunarak ya da işlem adımlarını yeniden uygulayarak güncelleme işlemini tekrar başlatabilirsiniz.

Instagram'ı güncellemek neden önemli?

Android ya da iOS fark etmeksizin pek çok kullanıcı hem işletim sistemlerini hem de mobil uygulamalarını pek güncellemeden cihazlarını kullanmaya devam ediyorlar. Elbette bu durum yanında pek çok farklı sorunu da beraberinde getiriyor. Çünkü her yeni güncelleme ile birlikte geliştiriciler, ufak tefek sorunları ortadan kaldırıyorlar.

Bir uygulama geliştirme süreci her zaman zorludur ancak asıl sınav uygulama kullanıcılara ulaştığı zaman başlar. Kullanıcı geri dönüşlerine göre geliştiriciler sorunları öğrenir ve yeni güncellemeler ile birlikte o uygulamanın çok daha başarılı olması için ufak hataları giderirler.

Güncel bir Instagram mobil uygulama versiyonu kullanmanın diğer bir önemi de güvenliktir. Ufak hatalar gibi olası güvenlik açıkları da yeni güncelleme ile kapatılır. Çünkü hesabınıza sızmaya çalışan kötü niyetli kişiler her gün yeni bir yöntem bulurlar ve geliştiriciler bu yöntemleri etkisiz hale getirmek için farklı yöntemler bulurlar. Bu savaşta sizin silahınız güncellemeleri düzenli olarak yüklemektir.

Elbette, Instagram’ı güncel kullanmanın en önemli faydalarından biri de yeniliklerdir. Instagram, yenilikler getirme konusunda oldukça başarılı bir platform. Her yeni güncelleme arayüz değişikliği, efekt ekleme, dikkat çeken hikayeler oluşturma gibi yeniliklerle geliyor. Eğer uygulamanızı güncellemezseniz arkadaşınız o filtreyi nasıl oldu da ekledi diye kara kara düşünürsünüz.

Instagram’ı en yeni ve en güncel haliyle kullanmak isteyenler için Instagram nasıl güncellenir, Instagram güncelleme nasıl yapılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve dikkat etmeniz gereken noktaları açıkladık. Cihaz özellikleriniz yettiği sürece uygulamalarınızı en güncel haliyle kullanmayı ihmal etmeyin.