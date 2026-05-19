Apple’ın iOS 27 güncellemesiyle birlikte yapay zekâ tarafında büyük yenilikler sunmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Siri’den yazım araçlarına kadar birçok sistemin ciddi şekilde gelişeceği konuşulurken, kullanıcıların farklı yapay zekâ modelleri arasında seçim yapabilmesi de gündemde.

Apple, iOS 27 ile birlikte yapay zekâ tarafında vites yükseltmeye hazırlanıyor. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre şirket, özellikle Siri, yazım araçları ve otomasyon sistemlerini çok daha akıllı hale getirecek özellikler üzerinde çalışıyor.

Sızıntılar doğru çıkarsa iPhone kullanıcıları artık sadece Apple’ın kendi yapay zekâ sistemleriyle sınırlı kalmayabilir. Şirketin, Gemini ve Claude gibi üçüncü taraf yapay zekâ modellerine destek sunabileceği de konuşuluyor.

Siri artık daha gerçek bir asistana dönüşebilir.

iOS 27’nin en dikkat çeken taraflarından biri Siri olacak gibi görünüyor. Apple’ın, Siri’yi daha doğal konuşabilen ve kullanıcı alışkanlıklarını daha iyi anlayan bir yapıya dönüştürmek istediği belirtiliyor. Hatta bazı iddialara göre Siri, kullanıcıların verdiği komutlara göre otomatik olarak kısayol oluşturabilecek.

Apple’ın 'Writing Tools' tarafında da önemli yenilikler hazırladığı söyleniyor.

Yeni sistemin yalnızca metin düzeltmekle kalmayıp, doğrudan içerik üretimi ve yeniden yazım konusunda da daha güçlü hale geleceği belirtiliyor. Özellikle 'Help Me Write' isimli yeni özellikle birlikte kullanıcıların mesaj, mail veya not yazarken yapay zekâ desteğini çok daha yoğun şekilde hissedeceği konuşuluyor. Ayrıca Grammarly benzeri bir gelişmiş dilbilgisi denetimi de gelebilir.

Kullanıcı istediği modeli seçebilecek.

En büyük sürprizlerden biri ise Apple’ın kullanıcıya model seçme özgürlüğü verebilecek olması. İddialara göre iOS 27’de kullanıcılar; ChatGPT, Gemini veya Claude gibi farklı yapay zekâ sistemlerini Apple Intelligence özelliklerinde tercih edebilecek. Bu sistemin ayarlar menüsü üzerinden yönetileceği ve geliştiricilerin App Store entegrasyonlarıyla destek vereceği belirtiliyor.

Kamera ve görsel yapay zekâ tarafında da yenilik var.

Sızıntılar yalnızca Siri ile sınırlı değil. Apple’ın kamera uygulamasını daha özelleştirilebilir hale getireceği ve yapay zekâ destekli görsel araçlar sunacağı da söyleniyor. Yeni sistem sayesinde kullanıcıların yapay zekâ ile duvar kâğıdı oluşturabileceği, fotoğraf düzenleme araçlarının gelişeceği ve Genmoji tarafında daha akıllı öneriler alınabileceği belirtiliyor.

iOS 27 ne zaman tanıtılacak?

Apple’ın iOS 27’yi haziran ayında düzenlenecek WWDC 2026 etkinliğinde duyurması bekleniyor. Güncellemenin final sürümünün ise yeni iPhone modelleriyle birlikte sonbaharda yayınlanacağı düşünülüyor.