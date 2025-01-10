Meta'nın ABD'deki teyitçilerle iş birliği yaptığı sistemini sonlandıracak olması organizasyonların tepkisini çekti. Şirkete, kararın olası riskleri konusunda uyaran ve 71 organizasyon tarafından imzalanan bir açık mektup gönderildi.

Meta; Instagram, Facebook ve Threads platformlarında yıllardır var olan teyit programının sonlanacağını açıklamıştı. Şirket, teyit kuruluşlarıyla iş birliği yaparak platformlarında yanlış bilgilerin önüne geçmeye çalışıyordu. Ancak açıklama, bu sistemin ifade özgürlüğü hamleleri altında yakında ABD’den kaldırılacağını gösterdi. Bunun yerine topluluk odaklı bilgi doğrulama sistemi gelecekti.

Hâliyle bu değişiklik, uzmanların ve teyitçilerin tepkisini çekti. Şirketle iş birliği yapan Uluslararası Teyit Ağı (IFCN), Meta’ya uyarılarda bulunan açık mektup gönderdi.

Mektuba dünya çapından 71 organizasyon imza attı

IFCN tarafından başlatılan mektuba şimdiye kadar dünya çapından 71 organizasyon imza attı. Bu sayının daha da artması bekleniyor. Grup, mektupta teyitçiliğin olmazsa olmaz olduğunun altını çizerken olası tehlikelerden de bahsetti.

Buna göre “bir geri adım” olarak nitelendirilen sistemi iptal etme hamlesi, güvenilir ve gerçek bilgilerin yayılmasının önüne geçerken dezenformasyonun artmasına neden olabilir. Ayrıca eğer dünya çapında ortaklıklar durdurulursa durumun çok daha kötü olacağını ve herkese zarar vereceği de belirtilmiş.

Kararın şimdilik sadece ABD’de olduğunu belirtelim. Diğer ülkelerde teyitçilerle yapılan ortaklıklar şu an için devam ediyor. Meta’nın 100’den fazla ülkede bu tarz organizasyonlarla ortaklığı bulunuyor. Ayrıca sistemin iptalinin, gelirleri için Meta’ya güvenmeleri nedeniyle finansal açıdan da bu tarz organizasyonlara zarar verebileceğini de atlamamak gerek. Yani birçok teyitçinin batmasına bile yol açabilir.

Meta, teyit sisteminin yerine X’te gördüğümüz “Topluluk Notları”na benzer bir özellik getireceğini belirtmişti. Bu da teyit organizasyonları yerine direkt olarak kullanıcılar tarafından gönderilerin doğruluğunun ekleneceği anlamına geliyordu. IFCN, bu özelliğin teyitçilerle birlikte kullanılabileceği önerisinde de bulundu. Meta’dan bir yanıt gelip gelmeyeceğini bekleyip göreceğiz.