Instagram, geçtiğimiz haftalarda Hikayeler kısmında kullanabileceğimiz yeni bir özelliği test etmeye başlamıştı. 'Sen de Ekle' isimli bu özellik, herkesin kullanımına sunuldu.

Instagram son dönemde platforma birçok yenilik getirdi. Özellikle Reels'lara olan ilgiyi artıracak ve platformu video odaklı bir hale getirecek özelliklerin yanında bir yandan da Hikayeler'e çeşitli yenilikler geldi. Bunlardan en çok dikkat çekeni, şimdiye kadar yalnızca yüksek takipçili hesapların kullanabildiği 'bağlantı ekleme' özelliğiydi. İlk olarak 'yukarı kaydır'dan 'bağlantı etiketine' dönen özellik, ardından tüm kullanıcılar için sunulmuştu.

Şimdi ise Instagram, Hikayeler'e kullanıcıların etkileşimini artıracak yepyeni bir özellik getirdi. Geçtiğimiz haftalarda test edilmeye başlanan özellik, bugün itibarıyla tüm kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Instagram'ın özüne yakışır bir özellik:

Instagram, Hikayeler özelliğini hayatımıza soktuğundan beri uygulamanın bu kısmında da etkileşimi yüksek tutmak için elinden geleni yapıyor. Anketler, tepkiler, soru - cevaplar gibi özelliklerle kullanıcıların birbirleriyle etkileşim kurmalarını sağlayan platform 'Sen de Ekle' isimli bu yeni özelliğiyle de aynı yoldan ilerliyor.

Hikaye sekmesinde çıkarmalar arasında yer alan 'Sen de Ekle' özelliği ile kullanıcılar kendi çektikleri fotoğrafları ya da paylaşmak istedikleri içerikleri bir konsept dahilinde paylaşıp, diğer kullanıcılardan da kendilerininkileri eklemelerini isteyebilecekler. Böylece belirlenen konsept hakkında bir nevi hikaye zinciri oluşmuş olacak. Aynı zamanda kullanıcılar, söz konusu konsept hakkında zincire eklenen tüm içerikleri tıpkı bir etikete tıklayıp o etiketteki gönderileri gördüğümüz gibi görebilecekler.