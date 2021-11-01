WhatsApp ile Instagram'ın son Android beta sürümleri, isim değişikliği yapan Facebook'un yeni ismi Meta ve logo vurgusuyla geldi. Uygulamaların açılış sayfası artık, Meta ve Meta'ya ait yeni logoyu gösteriyor. Şimdilik test aşamasında olan yenilik, kısa bir süre sonra tüm kullanıcılara ulaşacak.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarını bünyesinde barındıran Facebook, kısa bir süre önce oldukça radikal bir karar aldığını duyurdu. Şirketin kurucusu Mark Zuckerberg, şirketin isminin artık Meta olacağını söyledi. Özel bir ekosistemin de duyurusunu yapan Zuckerberg, Metaverse isimli bu teknolojik ekosistemde sanal bir dünya sözü verdi.

Şimdiyse, Facebook'un yeni ismi Meta ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Facebook'a ait anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile çevrimiçi fotoğraf ve video platformu Instagram'ın son Android beta sürümlerinde, Meta ibaresi yer almaya başladı. Geliştiricilerin yaptığı değişiklik, kısa bir süre sonra dünya genelindeki tüm WhatsApp kullanıcılarına ulaşacak gibi görünüyor. Bu adımla kullanıcıların Meta'ya ve logosuna alışmaları sağlanacak gibi görünüyor.

İşte WhatsApp'ta karşımıza çıkan Meta ibaresi ve logosu

Bilindiği üzere WhatsApp, bir süre önce yeni bir açılış ekranına sahip oldu. Bu açılış ekranı, WhatsApp logosunu ve ekranın alt kısmında yer alan "from Facebook" ibaresine sahipti. İşte bu durum, mobil uygulamanın son Android beta sürümü ile değişti. Kullanıcılar artık, Facebook'un yerine Meta yazısını ve şirketin yeni logosunu görüyorlar. Öte yandan; Instagram'da da aynı durum yaşanmaya başlamış durumda.

WhatsApp geliştiricilerinin attığı son adım, pek de şaşılacak bir şey değil. Zira WhatsApp'ın üst düzey yöneticilerinden Will Cathcart, bir süre önce yaptığı açıklamalarda Meta ibaresi ile logosunun WhatsApp'ta görünmeye başlayacağını duyurmuştu. Anlık mesajlaşma uygulamasının son Android beta sürümü, bu değişikliği test aşamasına getirmiş oldu. Instagram'ın da WhatsApp ile kardeş olduğunu düşündüğümüzde, bu adımın da kimse için şaşırtıcı olmadığını ifade edebiliriz.

WhatsApp'ın açılış ekranının eski ve yeni hali