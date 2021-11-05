Intel, potansiyel güvenlik açığı sebebiyle 4. nesil Haswell işlemcilerini çalıştıran sistemlerde DirectX 12’yi devre dışı bırakma kararı aldı.

Intel geçtiğimiz haftalarda merakla beklenen 12. nesil Alder Lake işlemcisini DDR5, PCle 5.0 ve 5,2GHz’e varan hız özelliğiyle duyurmuştu. CES 2021 kapsamında tanıtılan ve piyasaya sürülen Alder Lake 12. nesil işlemcide dünyanın en iyi oyun işlemcisi olarak bilinen Core i9-12900K da yer alıyor.

Intel’in duyurduğu 12. nesil işlemcinin etkileri eski nesil işlemcilerde de hissedilmeye başladı. Intel’in aldığı yeni karara göre, 4. nesil Intel Core işlemcilerde yalnızca DirectX 12 API üzerinde çalışan uygulamalar çalışmayı durduracak. Çünkü Intel, 4. nesil işlemcilerinde DirectX 12’yi devre dışı bırakma kararı aldı.

DirectX 12’nin kullanılamayacağı işlemciler:

Intel, entegre GPU’lardan bazılarında ayrıcalık artışına izin verebilecek bir güvenlik açığı bulunduğunu söylüyor. Intel bu açığı en az düzeye indirmek için DirectX 12 API desteğini devre dışı bırakmaya karar verdi. Dolayısıyla entegre GPU’ları kullanan Haswell tabanlı sistemlerde DirectX 12 oyunları artık çalışmayacak. Bu entegre GPU’ya dayalı DirectX 12 uygulamalarını çalıştırması gerekenlerin, sürücüyü 15.40.42.5063 ya da daha eski bir sürüme düşürmeleri gerek. DirectX 12'in devre dışı bırakıldığı ilk grafik sürücüsü ise 15.40.44.5107'dir. İşte DirectX 12’nin artık kullanılamayacağı işlemciler: