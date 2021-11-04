Biraz İtici Biraz Çekiçi: Görünce Beyninizin İsyan Edeceği Photoshop Örnekleri

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Bugüne kadar internette pek çok Photoshop'la yapılmış fotoğraf gördük. Fakat bu yazımız birbirinden berbat, ama bu berbatlığıyla gözlerini alamayacağınız derecede güzel fotoğraflardan oluşuyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgisayarlara, bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle daha gelişmiş yazılımlara ve donanıma, bunların gelişmesiyle de bugün elimizde gerçekliği değiştirebilecek imkânlara kavuştuk. Bugün tüm bu gelişmelerle tek tıkla hayal gücümüzü yansıtmamıza, üretken olup faydalı şeyl… Şaka şaka.

Bugün, internetin bir kültürü haline dönüşen, insanların oturup da üzerinde vakit harcadığı fotoğraf düzenlemenin en garip, saçma, iyi ve kötü örneklerinden bazılarını sizler için derledik. Bu düzenlemelerden bazıları profesyonellerin hatalarından, bazılarıysa gerçek anlamda bilgisayar başına geçip yapılan ciddiyetle yapılan düzenlemelerden oluşuyor. Gelin, internet geçmişte ve günümüzde önümüzde neler sunmuş bir bakalım:

İnternetin en ünlü yüzünü bu fotoğraftan sonra hatırlamayabilirsiniz:

kötü photoshop

Evet kardeşim tamamen doğal:

kötü photoshop

Hiçbir açıklaması yok:

photoshop

Wolfteam’e gelecek yeni kurt ortaya çıktı:

photoshop

1964 yılından kalma gerçek bir resim:

photoshop

Koltukla yüz değiştirince sıfat:

FACESWAP

Birgaripyüzlüler ailesi:

PHOTOSHOP AİLE

Göbek Monster’dan kaçan masum Göbekligiller halkı:

göbek photoshop

Bu resme bir kez bakınca gözünüzü alamıyorsunuz:

photoshop

Elbette bir efsaneyi unutmamak gerekiyor:

photoshop
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