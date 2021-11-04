Bugüne kadar internette pek çok Photoshop'la yapılmış fotoğraf gördük. Fakat bu yazımız birbirinden berbat, ama bu berbatlığıyla gözlerini alamayacağınız derecede güzel fotoğraflardan oluşuyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgisayarlara, bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle daha gelişmiş yazılımlara ve donanıma, bunların gelişmesiyle de bugün elimizde gerçekliği değiştirebilecek imkânlara kavuştuk. Bugün tüm bu gelişmelerle tek tıkla hayal gücümüzü yansıtmamıza, üretken olup faydalı şeyl… Şaka şaka.

Bugün, internetin bir kültürü haline dönüşen, insanların oturup da üzerinde vakit harcadığı fotoğraf düzenlemenin en garip, saçma, iyi ve kötü örneklerinden bazılarını sizler için derledik. Bu düzenlemelerden bazıları profesyonellerin hatalarından, bazılarıysa gerçek anlamda bilgisayar başına geçip yapılan ciddiyetle yapılan düzenlemelerden oluşuyor. Gelin, internet geçmişte ve günümüzde önümüzde neler sunmuş bir bakalım:

İnternetin en ünlü yüzünü bu fotoğraftan sonra hatırlamayabilirsiniz:

Evet kardeşim tamamen doğal:

Hiçbir açıklaması yok:

Wolfteam’e gelecek yeni kurt ortaya çıktı:

1964 yılından kalma gerçek bir resim:

Koltukla yüz değiştirince sıfat:

Birgaripyüzlüler ailesi:

Göbek Monster’dan kaçan masum Göbekligiller halkı:

Bu resme bir kez bakınca gözünüzü alamıyorsunuz:

Elbette bir efsaneyi unutmamak gerekiyor: