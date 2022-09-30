Intel, yayınladığı bir blog gönderisinde Arc A770 ile Arc A750 ekran kartının fiyatını açıkladı. Üstelik bu ekran kartları, piyasadaki en güçlü rakibi olan NVIDIA GeForce RTX 3060 ile de kıyaslandı. İşte sonuçlar...

Yarı iletken devi Intel, bir süredir masaüstü bilgisayarlar için geliştirdiği ekran kartlarıyla gündemde. Şirket, geçmişte gerçekleştirdiği etkinliklerde hem üst düzey hem de bütçe dostu ekran kartlarını tanıttı. Şimdiyse dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Intel'in üst düzey Arc A750 ve Arc A770 serisi ekran kartlarının fiyatları belli oldu. Açıklanan fiyatlar gündeme bomba gibi düşecek gibi görünüyor.

Intel'in internet sitesinde yer alan resmi açıklamaya göre her iki ekran kartı da 12 Ekim itibarıyla resmi olarak satılacak. Ekran kartlarının fiyatları ise Arc A750 için 289 dolar, Arc A770 içinse 329 dolar olacak. Sınırlı sayıda üretilen Arc A770 Limited Edition ise 349 dolarlık fiyat etiketiyle oyuncuları bekliyor olacak. Intel'e göre bu rakamlar, sektördeki dengeleri bozacak. Zira sektördeki en güçlü ekran kartları arasında yer alan NVIDIA GeForce RTX 3060 kıyaslama yapan Intel, kendi ekran kartının fiyat/performans açısından zirvede olduğunu ileri sürüyor.

İşte Intel'in NVIDIA'yı tedirgin etmesi muhtemel grafiği

Intel tarafından paylaşılan verilere göre bugün NVIDIA GeForce RTX 3060 satın almak isteyen bir kullanıcının 418 dolar (ortalama) ödeme yapması gerekiyor. Şirket, bu ekran kartına rakip olarak geliştirdiği Arc A750'nin ise 289 dolar olduğunun altını çizen Intel, kendi ekran kartını satın alan bir tüketicinin ödediği dolar başına alacağı performansın yüzde 53 artacağını söylüyor. Arc A770 satın alan bir tüketicinin olar başına performans kazanımı ise yüzde 42.

Intel Arc A750 ile NVIDIA GeForce RTX 3060'ın performans kıyaslaması

Yukarıdaki grafikte, Intel Arc A750 ile NVIDIA GeForce RTX 3060'ın 1440p'deki oyun performans testlerini görüyorsunuz. Her iki ekran kartı da genel anlamda çok yakın sonuçlar veriyor. Buna rağmen; ekran kartlarının fiyat/performans grafikleri ise şu şekilde:

Yukarıdaki grafikte, Intel Arc A750 ile NVIDIA GeForce RTX 3060'ın dolar başına verebildiği performans gösteriliyor. Bu grafiğe göre Intel Arc A750, test edilen tüm oyunlarda parasının hakkını veriyor ve NVIDIA GeForce RTX 3060'ı tabiri caizse "tokatlıyor".

Intel Arc A770 ile NVIDIA GeForce RTX 3060 kıyaslamasında da durum aynı

Intel'in paylaştığı blog gönderisinde Arc A770 ile NVIDIA GeForce RTX 3060 arasında performans kıyaslaması yapılmıyor. Ancak bu ekran kartı için de dolar başına alınan performansa ilişkin grafik paylaşılmış durumda. Paylaşılan verilere baktığımızda, Intel Arc A770'in yalnızca League of Legends'ta NVIDIA'ya yenildiğini görüyoruz. Test edilen diğer tüm oyunlarda, Intel Arc A770'in dolar başına verdiği performans çok daha iyi.

Intel, yapılan testlerde iyi olduğunu kanıtlamış olsa da bu ekran kartlarının gerçek oyuncu testlerine sahip değiliz. Intel "Daha yeni başlıyoruz!" diyerek özgüvenli bir çıkış yapmış olsa da gerçekte ne olacağını Ekim 2022 itibarıyla görmeye başlayacağız...

Intel'in yayınladığı performans kıyaslama videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz