Intel, giriş seviye yeni ekran kartı Arc A310'u tanıttı. Şirketin internet sitesine eklenen ekran kartı, oyun oynamaya uygun bir model değil. Ancak bazı dikkat çekici özellikler sunuyor.

Dünyanın en popüler yarı iletken üreticileri arasında yer alan Intel, bundan bir süre önce yaptığı bir açıklamayla harici ekran kartı sektörüne giriş yaptığını açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra da şirketin ekran kartlarıyla tanışmaya başladık. Hatta birkaç gün önce de üst düzey oyunculara hitap eden Arc A770 isimli ekran kartının özellikleri ve fiyatı açıklandı. Intel, şimdi ise giriş seviye bir ekran kartı ile karşımıza çıktı.

Intel'in giriş seviye ekran kartı Arc A310 olarak isimlendiriliyor ve oldukça mütevazı özelliklere sahip. Öyle ki bu ekran kartını kullanarak bir oyun oynamanız pek de mümkün değil. Ancak harici ekran kartı olmayan bir bilgisayara sahipseniz ve evinizde film izlemek istiyorsanız, bu ekran kartını tercih edebilirisiniz. Gelin hep birlikte Intel Arc A310'un teknik özelliklerine yakından bakalım.

6 çekirdekli ekran kartı, 4 GB bellek değeri sunuyor

Intel Arc A310, 75 watt güç tüketim değerine sahip bir ekran kartı. 6 çekirdekli bir yapıya sahip olan model, 4 GB GDDR6 bellek sunuyor. 2000 MHz'de çalışan ekran kartının belki de en ilginç özelliği ise DisplayPort 2.0'yi destekliyor oluşu. En yeni ve performansı Arc A310'dan çok daha yüksek olan ekran kartlarının bile DisplayPort 2.0 desteği sunmadığını düşünecek olursak, bu modelin rakiplerinden öne çıkacağını söyleyebiliriz.

AV1, H.264 ve H.265 kod çözme destekleri sunan ekran kartı, HDMI kablo ile 4096 x 2160 piksele kadar çözünürlük desteği sunuyor. DisplayPort 2.0 işin içine girdiğinde ise 7680 x 4320 piksele uzanan çözünürlük değerleri ile karşılaşıyoruz. Alabileceğiniz en yüksek tazeleme oranı değeri ise 60 Hz.

Intel'in internet sitesini incelediğimizde, bu ekran kartı için herhangi bir fiyat açıklaması olmadığına şahitlik ediyoruz. Ancak Temmuz 2022'de Intel ekran kartları ile ilgili bir sızıntı yaşanmış ve bu ekran kartlarının fiyatlarının belli olduğu iddia edilmişti. Eğer söz konusu iddia gerçek ise Intel Arc A310, 99 dolar civarında fiyatlanacak. Bu fiyatın bu ekran kartı için ideal olduğunu söyleyebiliriz.