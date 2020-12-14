Intel'in yeni işlemcisi Core i9-11900K'nın benchmark test sonuçları ortaya çıktı. Henüz erken olsa da sonuçlar, Intel'in AMD ile olan ateşli rekabetinde elini güçlendirecek gibi duruyor.

İşlemci denildiğinde akla ilk gelen şirketlerden bir tanesi olan Intel'in yeni işlemcisi Intel Core i9-11900K'nın Ashes of the Singularity'deki benchmark sonuçları ortaya çıktı. Ortaya çıkan sonuçlar, Intel'in AMD ile giderek kızışan yarışında elini tekrardan güçlendirecek gibi duruyor.

APISAK (@TUM_APISAK) isimli Twitter kullanıcısı, Core i9-11900K'nın "Crazy 1080p" ön ayarlı AoTS'deki benchmark sonuçlarını ortaya çıkardı. Evan Stenger (@TheMalcore) isimli kullanıcı ise yeni işlemcinin AMD'deki dengiyle kıyaslamasını gerçekleştirdi. Ortaya ise Intel'in yüzünü güldürecek cinsten sonuçlar çıktı.

Intel Core i9-11900K benchmark sonuçları ortaya çıktı

Benchmark testi sonucunda NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ekran kartının kullanıldığı Crazy 1080p ön ayarlı AMD Ryzen 9 5950X işlemci, 57 FPS aldı. Intel'in Rocket Lake-S Core i9-11900K işlemcisi ise aynı ekran kartı ve ön ayarla 63 FPS almayı başardı.

İki işlemcinin test edildiği sistemler arasında RAM farkı bulunuyordu. Intel'in işlemcisi 32 GB RAM'e sahip bir sistemde test edilirken AMD'nin işlemcisi 16 GB RAM'e sahip bir sistemde test edildi. Ancak Techradar'da yer alan habere göre bu farklılığın testte oynama yapmış olma ihtimali bulunmuyor.

Ayrıca yine Ashes of the Singularity benchmark testinin sonucuna göre iki işlemci arasında bir hız farkı da bulunuyor. Buna göre Intel Core i9-11900K, AMD Ryzen 9 5950X'e göre %10 daha hızlı.

Tabii yine de bu benchmark sonucunun resmi sonuçlar olarak algılanmaması gerektiğini hatırlatmamız gerekiyor. Dolayısıyla Intel'in bu işlemcisinin erken mühendislik test aşamasında olduğunu işlemcinin son ürün halinin performansını yansıtmadığını unutmamak gerekiyor.