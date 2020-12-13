Intel Rocket Lake CPU Ailesinin Bazı Bilgileri Ortaya Çıktı

ABD merkezli teknoloji devi Intel'in, 11. nesil Rocket Lake CPU serisinin 4 üyesine ait bazı bilgiler ortaya çıktı. Peki bu yeni CPU'larla ilgili ortaya çıkan bilgiler nelermiş gelin hep birlikte bakalım.

Intel'in Rocket Lake-S kod adına sahip 11. nesil masaüstü CPU serisi, önümüzdeki sene kullanıcılarıyla buluşacak. Henüz piyasaya çıkmayan bu CPU serisinin dört modeline dair bazı bilgiler ortaya çıktı.

Intel'in yeni nesil CPU'larına dair bilgiler, davidbepo (@davidbepo) isimli bir Twitter kullanıcısı tarafından ortaya çıkarıldı. Ortaya çıkarılan bu bilgiler @harukaze5719 isimli bir Twitter kullanıcısı tarafından tablo haline getirildi.

Intel'in 11. nesil masaüstü CPU'larına dair ortaya çıkan bilgiler

Intel Rocket Lake-S masaüstü CPU serisinde Cypress Cove çekirdekler kullanılacak. Peki, Intel'in yeni nesil bu dört işlemcisiyle ilgili ortaya çıkarılan bilgiler nelermiş gelin hep birlikte bakalım.

Intel Core i9-11900K

Core i9-11900K, 11. nesil Rocket Lake masaüstü CPU'ların amiral gemisi olacak. Yongada 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı yer alacak. Yonganın L3 önbelleği 16 MB, L2 önbelleği ise 4 MB kapasiteye sahip olacak. Yonganın temel frekansı 3,5 GHz olacak ancak tek çekirdekte hızlandırılmış saat hızı 5,2 GHz, tüm çekirdeklerde 4,8 GHz olacak.

Ayrıca yongada Thermal Velocity Boost kullanılacak ki bunun da maksimum saat frekansına 100 MHz'lik bir sıçrama yaptırabileceği ifade ediliyor. Yani CPU'nun tek çekirdek hızlandırılmış saat hızı 5,3 GHz'e kadar çıkabilir.

Wccftech'te yer alan habere göre CPU, 125 W birinci aşama güç düzeyine ve 250 W ikinci aşama güç düzeyine sahip olacak. CPU, en yüksek saat hızına ulaştığında PSU'dan vat gücü çekerek üretilmiş en çok güç tüketen 8 çekirdekli yongalardan bir tanesi haline getirecek. Bu da Intel'in neden 10 çekirdek, 20 iş parçacığı kullanmadığını açıklıyor.

Intel Core i7-11700K

Core i7-11700K, Core i9-11900K ile aynı çekirdek ve iş parçacığı sayısına sahip olsa da aralarındaki fark, saat hızında ortaya çıkıyor. Yonganın hızlandırılmış saat hızı tek çekirdekte 5.0 GHz, tüm çekirdeklerde 4,6 GHz olacak. Önbellek miktarında da Core i9 ile aralarında bir fark olmayacak. Yonganın birinci aşama güç düzey 125 W, ikinci aşama güç düzeyi 225 – 250 W olacak.

Aralarında çok fazla fark bulunmayan Core i9 ve Core i7'nin fiyat etiketlerinin ne olacağı henüz bilinmiyor. Ancak AMD ile rekabet etmek isteyen Intel'in Core i9'u 400 dolar, Core i7'yi 300 dolar civarında piyasaya sürebileceği dile getiriliyor.

Intel Core i5-11600K

Core i5-11600K, 6 çekirdek ve 12 iş parçacığına sahip olacak. AMD Ryzen 5 5600X'in rakibi olarak konumlandırılacağı düşünülen Core i5-11600K'nın hızlandırılmış saat hızı tek çekirdekte 4,9 GHz, tüm çekirdeklerde 4,7 GHz olacak. CPU'nun L3 önbelleği 12 MB, L2 önbelleği 3 MB olacak.

AMD'nin Ryzen 5 5600X CPU'su 299 dolarlık fiyat etiketine sahip. Core i5-11600K'nın önceli olan Core i5-10600K ise 260 dolarlık bir fiyata sahipti. Yani Intel, bir önceki nesilde kullandığı fiyat politikasını kullanırsa bu segmentte tercih edilen marka olabilir.

Intel Core i5-11400

Core i5-11400, Core i5-11600K gibi 6 çekirdek ve 12 iş parçacığına sahip. Ancak tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi aralarındaki fark, saat hızlarında ortaya çıkıyor. Core i5-11400'ün hızlandırılmış saat hızı tek çekirdekte 4,4 GHz, tüm çekirdeklerde 4,2 GHz olacak. Yonganın birinci aşama güç düzeyi 65 W, ikinci aşama güç düzeyi 125 W olacak.