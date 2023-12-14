Intel, Core Ultra olarak adlandırdığı yeni nesil mobil işlemcilerini tanıttı. Çipler, daha düşük güç tüketimi ve daha hızlı olmalarının yanı sıra yapay zekâya odaklanmalarıyla da dikkat çekiyor.

AMD geçtiğimiz hafta yeni yapay zekâ çiplerini duyurmuştu. Bugün ise benzer bir hamle Intel’den geldi. Teknoloji devi, düzenlediği bir etkinlikle şimdiye kadar “Meteor Lake” ismiyle anılan yeni nesil Core Ultra mobil işlemcilerini resmen tanıttı.

Yeni Core Ultra CPU’lar, herkesin aklına kazınan “i” ismini kaldırırken Intel’i yapay zekâ PC dönemine iddialı bir şekilde sokuyor. Yeni çipler, şirketin yapay zekâ görevlerini hızlandıran nöral işleme ünitesine (NPU) sahip ilk işlemcileri olarak da kayıtlara geçiyor.

Rakiplerinden daha az güç tüketirken daha hızlı performans gösteriyor

Intel’in açıklamalarına göre Core Ultra, rakiplerinin önünde bir işlemci olarak. Şirket, çiplerin AMD’nin Ryzen 78440U’suna kıyasla %79’a kadar daha az güç kullandığını belirtiyor. Intel Core i7-1370p’ye göre ise %25 daha az güç tükettiği iddia ediliyor.

Aynı zamanda çok iş parçacıklı görevler için rakiplerinden %11 daha hızlı olduğu da açıklandı. Bu rakipler arasında yine AMD Ryzen 7 7840, Qualcoom Snapdragon 8cx, Apple’ın M3 silikon çipi gibi işlemciler var. AMD’nin yeni 8040 yongalarıyla ise bir karşılaştırma yapılmadı.

Core Ultra serisi, şirketin yeni Intel 4 (7nm) sürecinden geçerek geliştirildi. Bunun dışında çok fazla olmasa da oyun konusunda da bazı iyileştirmeler var. Intel, Ultra 7 165H’nin Baldur’s Gate 3’ü orta grafik ayarlarında i7 1370P’den iki kat daha hızlı oynatabildiğini söylüyor. Resident Evil Village’da ise eski Intel çiplerine kıyasla %95 daha hızlı olduğunu ekliyor. Intel Arc desteğini de unutmayalım.

Core Ultra, yapay zekâya odaklanacak

Başta da söylediğimiz gibi Core Ultra, NPU’yla birlikte gelecek. Bu da çiplerin yapay zekâ odaklı olmasını sağlıyor. Bu da arkan planları bulanıklaştırmadan video aydınlatmalarını geliştirmeye kadar birçok yapay zekâ görevlerini yerine getirmesini sağlıyor. Ayrıca %70’e kadar daha hızlı üretken yapay zekâ performansı sunabildiği de ekleniyor.

10'dan fazla çipten oluşan Core Ultra ailesi, 16 çekirdek / 22 iş parçacığına sahip Ultra 7 165H’ye odaklanılarak tanıtıldı. Ayrıca daha güçlü Ultra 9 185H de var. Biraz daha hızlı GPU performansı, 5.1 GHz maksimum hız ve 16 çekirdek/22 iş parçacığıyla gelen bu işlemci, 2024 yılından önce gelmeyecek.

Tabii ki her zamanki gibi daha küçük cihazlarda kullanılacak çok sayıda gücü daha az işlemciler de seride yer alacak. Son olarak çiplerin ilk olarak MSI ASUS, Lenovo ve Acer gibi dev markaların yeni tanıttığı dizüstü bilgisayarlarda karşımıza çıkacağını söyleyelim.