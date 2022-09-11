İnternette dolaşan iddialara göre Nvidia’nın RTX 4060 grafik işlemcileri, özellikle yeni Lovelace mimarisine sahip olacak modellere kıyasla daha zayıf kalacak. Öte yandan bu görüş GPU’ya haksızlık ediyor olabilir.

Nvidia yeni seri GPU’larını henüz tanıtmamış olsa da, bu GPU’ları görmemize çok fazla bir zaman kalmadığı bir gerçek. Yılın sonlarına yaklaşırken yeni grafik işlemci birimleri için çok sayıda söylenti internette paylaşılıyor.

Bu söylentilerden birine göre, Nvidia RTX 4060 serisinin performansı biraz zayıf olacak. Daha önce de çeşitli GPU’lar için test sonuçlarını sızdıran Kopite7kimi adlı kullanıcıya göre bu kartın TSE (Time Spy Extreme) test sonucu 7000’in altında kaldı. Ayrıca bu GPU’da PCIE x8 kullanılacak.

RTX 4060 gerçekten zayıf mı kalacak?

"AD106 çok güçlü değil. Tipik TSE skoru 7000'den küçük.

Ve hem AD106 hem AD107 PCIE x8 kullanıyor."

Öncelikle dürüst olalım, Boğaz’da yalısı olan biri değilseniz RTX 4060 gayet performans artışı sağlayacak olan bir kart ancak daha pahalı ve daha gelişmiş olan RTX 4XXX serisi grafik işlemcilere denk bir performans vermeyecek. Tarihi açıdan bakarsak ise aslında bu GPU, konumlandığı konuma uygun bir performans gösteriyor.

Üst seviye grafik işlemcilere göre daha kısıtlı bir performans verecek.

Daha üst seviye grafik işlemcilere baktığımızda gördüğümüz 16 PCIe hattının yerini bu modelde 8’li bir sistem alacak ve bu da daha kısıtlı bir performansa neden olacak. Daha az hat demek sonuçta grafik işlem biriminin de daha az bant genişliğine sahip olmasına neden oluyor. Kartın zayıf olup olmadığını değerlendirmek için ise yeni nesil kartlardan ne beklediğiniz önemli rol oynuyor.

RTX 4060 olduğuna inanılan AD106 ve RTX 4050 olduğuna inanılan AD107 gerçekten de bu GPU'lar ise durum aslında çok da şaşırtıcı değil. RTX 3060 çıktığında performansı RTX 2070 ile denkti. RTX 4060’ın performansı da RTX 3070’le kafa kafaya geliyor. Nvidia’nın daha büyük atılım yapmasını beklemiyorsanız aslında firma her yıl yaptığı kadar geliştirme yapmış gibi olabilir. Ayrıca bu bir iddia olduğu için şüpheyle yaklaşmakta da fayda var.