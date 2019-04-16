Bugün iki yeni işlemcisini tanıtan Intel, işlemcilerinde gelişmiş Wi-Fi 6 teknolojisini kullanacak.

İşlemci tarihinde dönüp geriye baktığınız zaman gelişimlerin yalnızca daha fazla MHz ya da GHz vermek amaçlı olduğunu görebilirsiniz. Daha sonrasında da markaların bir CPU’ya ne kadar fazla çekirdek koyabilecekleri konusunda bir tür yarış başlamıştı. İşlemci sektörü hâlâ gelişse de ‘gelişim’ kavramı değişmeye başlamış durumda.

i7 ve i5 olmak üzere iki adet sekizinci nesil Core vPro işlemcisini tanıtan Intel’in iki işlemcisini de güzel şekilde tasarladığını ve donanım konusunda iyi bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Intel’in çıkardığı iki işlemcinin teknik özellikleriyse şu şekilde oldu.

Teknik özellikler:

i7-8665U:

1,9 GHz temel frekans

4,8 GHz turbo frekansı, 4 çekirdek

8 iş parçacığı

8 MB önbellek

LPDDR3 2133 MHz ve DDR4 2400 MHz destekli 15 W TDP (Temel Tasarım Gücü)

i5-8365U:

1,6 GHz temel frekans

4,1 GHz turbo frekansı, 4 çekirdek

8 iş parçacığı

6 MB önbellek

LPDDR3 2133 MHz ve DDR4 2400 MHz destekli 15 W TDP (Temel Tasarım Gücü)

Normal şartlar altında yeni işlemci tanıtımlarında performans artışları odak noktası olsa da Intel’in yeni işlemcilerine yaklaşımı biraz daha farklı oldu. Intel, yeni çıkan işlemcilerinde üstün bir performansı vadetse de başka bir özelliğe daha dikkat çekti: Wi-Fi 6 desteği.

Wi-Fi 6 desteğiyle geliştirilmiş WPA3 güvenliği, daha güvenilir ağlar, potansiyel kablosuz ağ ücreti tasarrufları, dört kata kadar daha geniş ağlar, %40’a kadar daha hızlı Wi-Fi hızları ve Wi-Fi (Gig+) özelliklerinin tümünü vadeden işlemcinin en önemli özelliğiyse alanında bir ilk olması.