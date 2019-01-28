Hayallerimizi Süsleyen Katlanabilir Telefon Intel mi Olacak?

Son dönemin en popüler telefon teknolojilerinden katlanabilir telefonlardan Microsoft vazgeçmiş olsa da partnerleri hala şanslarını deniyor.

Ortaya çıkan bir Intel patentine göre yeni katlanabilir telefon/tablet, her geçen gün daha da popüler hale gelen üç katlamalı telefonlara benziyor. Patentin tarihi olarak 2017 ortası gözüküyor ve telefonun tamamını kaplayan, üç katlanma nedeniyle oldukça kalın bir ekran göze çarpıyor.

Cihazın ek olarak bir kalem yuvası var. Kameralar ise ekrana yerleştirilmiş durumda.

Cihazı, LGD (LetsGoDigital)in render çalışmalarında daha net olarak görmek de mümkün.

Bu cihazın kesin olarak piyasaya çıkacağını iddia etmek mümkün değil. Firmaların aldıkları pek çok patenti kullanmadıkları bilinen bir gerçek. Yine de Intel yapmazsa başka birisi böyle bir telefonu mutlaka üretip piyasaya sürecektir.