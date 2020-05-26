Gücünü 11. nesil Intel işlemcilerden alacak olan NUC'un performans verileri ortaya çıktı. Harici grafik birimiyle beraber gelecek olan portatif bilgisayar, yapıca daha büyük rakiplerini aratmıyor.

Evlerimizde kullandığımız masaüstü bilgisayarlara nazaran yapıca daha küçük ve portatif bilgisayarların standart masaüstü bilgisayarlar kadar performans vermesi, oldukça şaşırtıcı bir teknolojik gelişme olarak karşımıza çıktı. Intel’in bu konuda göstermiş olduğu performans, NUC serisiyle kendini bizlere tanıttı.

Intel NUC 9 Extreme ile kendini kanıtlayan Intel, yeni çıkaracağı modelle başarısını devam ettirmeyi hedefliyor. Sıradaki NUC serisi bilgisayarlarında, önümüzdeki zaman dilimlerinde piyasaya sürecek olduğu 11. nesil Intel Core işlemcilerini denediğini görüyoruz. Tiger Lake-U adındaki 11. nesil işlemcilerinin performansı hakkında ipucu verecek olan bu habere gelin yakından bakalım.

Intel NUC serisi bilgisayarlar 11. nesil Intel Core işlemcileri ile birlikte gelecek

Geçtiğimiz ocak ayında, FanlessTech, üretilecek yeni NUC bilgisayarlarının 11. Nesil Intel Core işlemcilerle geleceğini açıklamıştı. 2 farklı model hakkında açıklama yapan kaynak, isim ve modelleri Panther Canyon (NUC 11 Performance) vs Phantom Canyon (NUC 11 Extreme) olarak açıklamıştı.

Panther Canyon 28 W güç tüketen yeni nesil Core i7, i5 ve i3 ile birlikte gelecek. Intel’in Xe grafik ünitesinden güç alacak bilgisayar, 64 GB DDR4 RAM’kadar bellek desteği sunacak, bir M.2 girişine sahip olacak, Intel Optane desteği verecek ve Wi-Fi 6, Bluetooth 5 gibi teknolojileri bünyesinde barındıracak.

Phantom Canyon içinse Skull Canyon (NUC 9 Extreme) serisinin halefi olacağı bilgisi verildi. Intel’in Tiger Lake-U serisi Core i7 ve i5 işlemcilerinden güç alacak bilgisayar, harici bir ekran kartı ile birlikte kullanıcılar ile buluşacak.

HardwareLeaks’in paylaşmış olduğu verilere bakacak olursak, testte kullanılan bilgisayar, harici ekran kartı olarak NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti kullanılan, Pantom Canton NUC.

Temel hızı 2,3 GHz ve tam yükte 4,4 GHz hızlarına ulaşan Intel Core i7-1165G7, 8 GB RAM ile birlikte 4.950 puana ulaşmış gözüküyor.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle şirketlerin tüm yol haritaları bozulmuş durumda. Bu nedenle yeni nesil NUC bilgisayarların markete çıkış tarihiyle net bir bilgi bulunmuyor. Fakat yılın son aylarına doğru piyasaya sürülebileceğini tahmin ettiğimizi ekleyelim.