Apple, Üretken Yapay Zekâlı Siri’nin Neden Bu Kadar Geciktiğini Açıkladı

Apple, WWDC 2026’da nihayet tanıtılan üretken yapay zekâlı Siri’nin neden bu kadar geciktiğini açıkladı.

Apple, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği WWDC 2026 konferansında birkaç yıldır beklenen üretken yapay zekâ destekli Siri’yi resmen tanıtmıştı. iOS 27 ile birlikte Siri, artık gerçek bir yapay zekâ asistanı gibi davranabilecek ve sizin her türden ihtiyacınızı karşılayabilecek.

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Apple’ın yapay zekâlı Siri’si, daha önce birçok kez ertelendi. İlk başlarda Siri’nin istenilen seviyeye getirilememesinden dolayı o ekiple yollar ayrılmış ve yeniden başlanmıştı. Şimdi ise firmadan Siri’nin bu değişiminin neden bu kadar uzadığına dair açıklama geldi.

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Siri sıfırdan inşa edildi

WWDC kapsamında Apple’ın yöneticileri, basınla Siri ve Apple Intelligence üzerine bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda geçen yıl Siri’nin başına geçen Mike Rockwell de yer alıyordu. Rockwell, yaşanan gecikmeler ve Siri’nin geliştirilme süreci hakkında detaylar verdi.

Rockwell, açıklamada aslında geçen yıl Siri için bir ilk sürüm geliştirdiklerini ancak o sürümün vizyonlarını pek yansıtmadığını düşündüklerini belirtti. Bu yüzden de geri dönerek Siri’yi kelimenin tam anlamıyla sıfırdan tasarlayarak WWDC’de tanıtılan hâline ulaştırdıklarını aktardı. Yani Siri’nin bu kadar gecikmesi, asistanın baştan aşağı üretken yapay zekâyla yeniden tasarlanması nedeniyle oldu.