Intel'in yeni isimlendirme stratejisi ile ilgili yeni bilgiler açığa çıktı. Buna göre şirket, artık aynı nesilde iki farklı kategori sunacak. Üst düzey işlemciler, "Ultra" takısı alacak.

Bundan birkaç ay önce dünyanın en büyük işlemci üreticilerinden Intel'in radikal bir değişiklik yapmak üzere olduğu ortaya çıktı. Şirketin "Meteor Lake" olarak isimlendirdiği ve önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği yepyeni işlemcilerinde, yıllardır kullanılmakta olan "i" takısını kaldıracağı duyuruldu. Yani yeni nesil Intel işlemciler i3, i5, i7, i9 gibi isimlere sahip olmayacaktı.

Şimdiyse bu konuyla ilgili yepyeni bir gelişme yaşandı. Intel'in yaklaşmakta olan işlemcilerine ait birkaç görüntü sızdırıldı. Sızdırılan görüntüler, Intel'in isimlendirme stratejisini daha iyi bir şekilde anlamamıza imkan tanıdı. Dilerseniz lafı hiç uzatmadan sızdırılan ekran görüntülerine ve bu görüntülere dayanarak, Intel'in bundan sonra nasıl bir isimlendirme yapacağına daha yakından bakalım.

Intel, artık aynı nesilde iki farklı işlemci serisi satacak!

Sızdırılan görüntüler, Intel'in bundan sonra aynı nesil işlemciler üzerinde iki farklı seri ile karşımıza çıkacağını gözler önüne seriyor. Daha anlaşılabilir olması açısından izah edelim. Şirket, çok yakın bir gelecekte 14. nesil işlemcilerini tanıtacak. İşte bu işlemciler, iki farklı kategori altında toplanacak. Bunlardan ilki temel seviye işlemciler olarak karşımıza çıkacak. İkincisinde premium özellikler sunulacak. Muhtemelen daha iyi performans ile karşılaşacağız.

Temel seviye işlemcilerde hiçbir ek bulunmayacak

Intel'in Meteor Lake işlemcilerinden temel seviyede olanları, isimlendirilirken herhangi bir ek taşımayacaklar. Bu işlemciler "Intel Core 3", "Intel Core 5" ve "Intel Core 7" genel adlarına sahip olacaklar. Bu adlandırmanın devamında, işlemcinin model numarasını göreceğiz. Dikkat ederseniz, birkaç yıldır satışta olan "Core i9" model artık temel versiyonda yer almayacak.

Premium seviye işlemcilerde ise "Ultra" takısı bulunacak

Daha yüksek çalışma frekanslarına sahip olacağını düşündüğümüz premium seviye işlemcilerde ise Ultra takısını göreceğiz. Bu işlemciler, "Intel Core Ultra 5", "Core Ultra 7" ve "Core Ultra 9" genel adlarına sahip olacaklar. Tıpkı temel modellerdeki gibi premium modellerde de genel adlandırmadan sonra model numarası bulunacak. Yine dikkatinizi çekelim, Ultra takısı bulunan işlemcilerde "Intel Core i3" modeller bulunmayacak.

Intel'in yeni isimlendirme stratejisi fena değil. Bu isimlendirme ile tüketiciler, daha fazla işlemci modeli ile karşılaşacaklar. Bunun doğal bir sonucu olarak her bütçeye uygun işlemci bulunabilecek. Öte yandan, Ultra takısına sahip işlemcilerin temel seviyeden daha iyi performans sunduğu da kolaylıkla anlaşılacak.

Peki tüm bunlar nereden çıktı? Intel neden isim stratejisinde değişikliğe gidiyor?

Intel'in radikal kararı, yaklaşmakta olan bir işlemcinin test edildiği Ashes of Singularity isimli oyunun veritabanında yer almasıyla başladı. Söz konusu işlemci "Intel Core Ultra 5 1003H" olarak markalandırılmıştı. İşte bu bilginin peşine düşen Tom's Hardware, Intel'in ağzındaki baklayı çıkarmayı başardı. Intel, detay vermemiş olsa da bu gelişmeyi doğruladı. Yani Intel'in bundan sonra piyasaya süreceği işlemcilerde "Core i" yerine "Core Ultra" takısı yer alacak.

"Markalandırma stratejisinde değişiklikler yapıyoruz." diyen bir Intel sözcüsü, "Önümüzdeki haftalarda bu heyecan verici değişikliklerle ilgili daha fazla ayrıntı sağlayacağız." ifadelerini kullanarak bu gelişme ile ilgili sona gelindiğini de itiraf etmiş oldu. Intel'in yapacağı açıklamalar, yeni isimlendirme stratejisini çok daha iyi bir şekilde anlamamızı sağlayacak.

Peki Intel Core Ultra 5 1003H neler sunuyor?

Intel'in yaklaşmakta olan işlemcisinin Ashes of Singularity veritabanındaki verileri, bu işlemcinin 18 çekirdekli bir yapıda olacağını gözler önüne seriyor. Ayrıca buna eşlik eden 18 mantıksal çekirdek de bulunacak. Ancak işlemcinin neler sunacağına ilişkin diğer bilgilere henüz sahip değiliz. Yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi beklenen yeni işlemciler için gerçekleştirilecek lansman, tüm bu bilinmezleri ortaya çıkaracak.