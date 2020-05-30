Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi Intel’in geçtiğimiz aylarda tanıtımını yaptığı ekran kartı Xe DG1’in 3DMark testi ortaya çıktı. Ekran kartı tüm GPU’lardan daha hızlı çıkarken giriş seviyesi AMD ve NVIDIA kartlardan ise daha yavaş olduğu görüldü.

Intel’in Xe DG1 isimli GPU içeren ekran kartı, 3DMark’ta bir dizi karşılaştırmanın öznesi oldu. Ekran kartının karşılaştırmada şu an mevcut GPU içeren tüm kartlardan daha hızlı olduğu kanıtlanırken, en yakın rakiplerinden ise bir adım geride kaldığı görüldü. Kıyaslama sonucunu yayınlayan bazı çevreler bu durumun spekülasyon olabileceğini aktaran kişileri de yanıtlamış oldu. İlginç olan bir nokta olarak Xe GPU’nun Core i9-9900K ile karşılaştırılması gösterildi. Çünkü bilindiği gibi Core i9-9900K kendi içinde herhangi bir GPU içermiyor.

Ham performans karşılaştırmasında Xe DG1 GPU tabanlı ekran kartı GeForce GTX 950 ile eşit puan almayı başarırken, bir zamanların amiral gemisi GeForce GTX 680 modeline de yetişerek 5960 puan kazandı. AMD’nin Polaris serisi ise Xe DG1 GPU’dan 200-300 kadar yüksek puan almayı başaran Radeon RX 560 ile kullanıcılara daha iyi performans sunduğunu kanıtladı. Ortaya çıkan karşılaştırmayla birlikte 2020 yılının ikinci yarısında notebook ve masaüstü bilgisayarlarda kullanılması beklenen Xe DG1 GPU için teknoloji severler beklentiye girmeye başlasa da ekran kartının perakende satışa çıkmayacağı ilk günden beri konuşuluyor.

AMD ve NVIDIA’ya çok yakın:

Intel’in son zamanlarda tanıttığı ürünlerle AMD ve NVIDIA’nın arkasında takibi bırakmadığının çok net belli olduğu da sıkça yapılan yorumlar arasında. AMD şu anda Renoir APU’ları ile rafine 7nm Vega GPU mimarisine güvenirken, NVIDIA ise MX giriş seviyesi yongaları kullanmaya devam ediyor. AMD’nin Ryzen 4800U işlemcisi testten 3543 puan alarak çıkıyor ve böylece Intel Xe DG1 GPU’ya yaklaşık %70’lik bir farkla öne geçtiğini gösteriyor.

Bakalım ilerleyen günlerde hedef kitlesi kurumsal firmaların ofis bilgisayarları olarak belirlenen ekran kartı Intel Xe DG1 karşılaştırmalardan nasıl çıkacak. Lansman yaklaştıkça bu tip testlerin çoğalması da bekleniyor. Intel’in ise bu sırada daha fazla performans bekleyen kullanıcılar için güçlü üst düzey ekran kartı DG2 GPU üzerinde çalıştığı söyleniyor.