Intel, Alder Lake serisinin yeni üyesi olacak 12. nesil P ve U serisi işlemcilerini tanıttı. Şirket, işlemcilerin bir önceki nesle göre %70 daha iyi performans sunduğunu iddia etti.

Geçtiğimiz hafta açıklanan gelir verileriyle AMD karşısındaki savaşında resmen tahtından olan Intel, bugün dizüstü bilgisayarlar için yeni işlemcisini tanıttı. CS 2022 etkinliğinde 12. nesil H serisi Intel Core işlemcilerini tanıtan şirket, bugün Alder Lake serisine eklenen P ve U serisi 12. nesil işlemcilerini gösterdi.

İnce ve hafif dizüstü bilgisayarlara yönelik üretilen yeni işlemciler, bir önceki seri işlemcilere göre performans ve güç verimliliği konusunda önemli geliştirmelere ev sahipliği yapıyor. P ve U serisi altında tam 20 adet işlemci duyuran şirket, 2022 yılının bilgisayarlarına güç verecek yeni işlemcilerin önemli detaylarını da paylaştı.

Intel'e göre işlemciler, M1 ve M1 Pro işlemcilerinden daha iyi performans sunuyor:

Daha yüksek özellikli H serisi işlemcilerle birçok ortak noktaya sahip olan P serisi işlemciler, H serisiyle aynı çekirdek sayılarını taşıyor. Serideki Intel i7 1280P işlemcisi, i7 ve i9 H serisi işlemcileriyle aynı şekilde 14 çekirdekle gelecek. Bu çekirdeklerin 6’sı performans çekirdeğiyken, sekizi verimlilik çekirdeği olacak.

Yeni U serisiyse P serisine göre daha düşük çekirdek sayısına sahip. U serisindeki performans çekirdeği sayısı 2 iken, toplam çekirdek sayısı, verimlilik çekirdeğinin sayısına göre işlemci modellerinde 6 ila 10 arasında değişiyor. Öte yandan Intel, her iki çekirdeğiyle de sabit vaatler sunuyor.

Intel, yaptığı açıklamada yeni 12. nesil işlemcilerinin çoklu iş parçacığı performansında 11. nesil Intel işlemcileri ve AMD donanımlarından %70 daha iyi olduğunu belirtti. Ayrıca bu işlemcilerin Apple’ın M1 ve M1 Pro işlemcilerini ve AMD Ryzen R7 5800U işlemcisini fotoğraf düzenleme ve internette gezinme gibi işlemlerde yendiğini ifade etti.