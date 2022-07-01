İtalyan futbol devi Inter, eFootball geliştiricisi KONAMI ile anlaşmasını yeniledi. Böylelikle Inter'in bir süre FIFA'da var olmayacağı kesinleşti.

Futbol meraklılarının yıllardır tartıştığı eFootball ve FIFA (yeni ismiyle EA Sports FC) ikilisinde bugün bir tarafı üzecek bir gelişme daha yaşandı. Dünyanın en büyük futbol kulüplerinden Inter Milan, KONAMI ile olan anlaşmasını yeniledi. Buna göre 2022/2023 sezonu itibarıyla Inter Milan öğeleri, eFootball dışında bir oyunda kullanılamayacak. Dolayısı ile FIFA 23'te Inter Milan kulübü orijinal forma, amblem ve stadyumu ile yer alamayacak.

Inter, paylaştığı resmi açıklamada KONAMI ile 2022/2023 sezonunu da kapsayan ‘çok yıllı’ bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Kulüp, KONAMI ile imzalanan anlaşmanın tam süresini açıklamadı. Yeni anlaşmayla birlikte KONAMI, Inter’in stadyumunu ve logosunu eFootball’da kullanmaya devam edecek.

KONAMI, gerçek dünyada da varlığını gösterecek:

Anlaşmayla birlikte KONAMI, eFootball logosunu da kulübün hem kadın hem de erkekler için üretilen antrenman setlerinde kullanma hakkına sahip olacak. Ayrıca Inter’in eğitim alanı da KONAMI’nin ismini taşıyacak. Bu alanın adı ‘KONAMI Youth Development Centre’ olacak. Son olarak her iki taraf da hem ulusal hem de uluslararası alanda esporun gelişimi için katkı sağlayacak.

KONAMI, Inter ile anlaşmaya varsa da henüz yakın zamanda bir diğer İtalyan futbol devi olan Juventus’tan istediğini alamamıştı. Geliştirici şirket, Juventus’la biten anlaşmasını sonlandırdığını duyurmuştu. Juventus’un resmi görünümü, eFootball’ın 2022 sürümünde kalmaya devam edecek olsa da muhtemelen gelecek güncellemelerle oyundan kalkacak.