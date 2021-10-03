Intercity İstanbul ParkGenel Müdürü Sadi Hezber ile Röportaj

8-9-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek Formula 1 Türkiye GP'sine çok kısa bir zaman kaldı. Takımlar arasındaki kıyasıya mücadeleye bir adım daha yaklaştığımız şu günlede yarışın gerçekleşeceği pist Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber ile Webtekno olarak harika bir röportaj yapmanın yanısıra Caterham SP300R ile pisti turladık.

Takvimde kalıcı bir yer edinmesini beklediğimiz Formula 1 Türkiye GP'si, hatırlayacağınız üzere bu yıl içerisinde F1 hayranlarını bir üzüp bir sevindirdi. İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmasının ardından artık yapılması kesinleşen Türkiye GP'sine son derece az bir zaman kaldı. Kapılarını on binlerce kişiye açacak yarışa az bir zaman kalmışken, Webtekno olarak Intercity Istanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber ile son derece keyifli bir röportaj yapma fırsatı yakaladık.

Bildiğiniz üzere Sadi Hezber, Formula 1'in Türkiye'ye gelmesinin ardındaki isim. Uzun süren çaba ve uğraşlar sonucunda son 2 yıldır yarışı ülkemize geri döndürmeyi başaran Hezber, hem yarışla hem de F1 takviminin en zorlayıcı pistlerinden biri olarak anılan İstanbul Park ile ilgili düşüncelerini bizimle paylaştı. Röportajımızın en dikkat çekici noktalarından biri de Hezber'in "Bu yıl asfaltta bizi büyük sürprizler bekliyor" ifadeleri oldu.

Röportaj öncesinde Caterham SP300R ile pistin tozunu attırdık

Catheram SP300R, Türkiye'de F1 araçlarına en yakın donanıma sahip yarış arabalarından birisi. Sadi Hezber ile röportaja geçmeden önce tekerlekte 300 beygir üretebilen bu araçla birlikte pisti turlayıp İstanbul Park'ın en ünlü virajı olan 8. viraja tanıklık ettik.

"Intercity İstanbul Park, Formula 1'in en iyi pistlerinden biri"

Sadi Hezber, geçtiğimiz sene seyircisiz yapılan yarışın ardından İstanbul Park'ın kapılarını on binlerce kişiye açmanın nasıl bir his olduğunu anlattı. Geçtiğimiz sene gerçekleşen yarışın sezonun en iyi yarışı seçildiğini vurgulayan Hezber, Intercity olarak bu konu hakkında son derece gururlu olduklarını dile getirdi.

Hezber, seyirci deneyimini artırmak için çok çabaladıklarını, 8-9-10 Ekim tarihleri arasında yarışla birlikte onlarca etkinliğe ev sahipliği yapacaklarını dile getirdi.

"Formula 1'e ilgi gittikçe artıyor"

2005'ten bu yana İstanbul Park'ta yer aldığını dile getiren Hezber, Intercity yönetiminde Formula 1 kültürünü tanıtmak için büyük gayretler gösterildiğini belirtirken, gelişen teknoloji ve sosyal medyanın gücü sayesinde gençlerin de artık Formula 1'i benimsediklerini belirtti.

Türkiye'deki yerel firmaların Formula 1'e karşı verdikleri destek konusunda ilerleme kaydetmeleri gerektiğini belirten Hezber, Intercity olarak Formula 1 için ellerini taşın altına koyduklarını ancak yerel firmaların bu platformu daha iyi kullanmaları gerektiğini dile getirdi. Hezber, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı; "Bu işi eğer uzun vadede istiyorsak, uzun vadede takvimde kalmasını istiyorsak mutlaka yerel firmalarımızın da taşın altına ellerini koymaları gerekiyor ki çok güzel markalarımız var ve bu markaların artık Formula 1'in yanında yer alması lazım."

Cuma Cumartesi ve Pazar günlerinin son derece dolu geçeceğini belirten Hezber, yarışlardan hemen önce Intercity Cup yarışlarının gerçekleşeceğini ve F1 izlemeye gelen insanların aynı zamanda Türkiye'nin en başarılı pilotlarının performanslarını da tanıklık edeceğini dile getirdi. Hezber, yarış günleri boyunca birçok gösteri ve etkinliğin yer alacağını, insanların en küçük detayı bile kaçırmaması için erkenden Intercity İstanbul Park'a gelmesini tüm F1 izleyicilerine hatırlattı.

"Intercity Istanbul Park F1 pistlerinin arasında en iyilerinden bir tanesi"

Pist hakkındaki görüşlerini aktaran Hezber, "Gerçekten çok güzel bir pist yapmışız. Saat yönünün tersinde dönülen ve yükseklik farkı çok fazla olan bir pist ve bu yüzden de bir roller coaster etkisi yaratıyor. Çok teknik virajları var, meşhur bir 8. virajımız var ve yeni bir pist sayılmamıza rağmen Formula 1'in kült virajları arasına girmiş durumda. Pilotlar da burada yarışmayı çok seviyor ve istiyor. Ben de birçok pist gördüm ve bence burası en iyi pistlerden bir tanesi.

"Pilotları bu sefer daha değişik bir asfalt bekliyor"

Geçtiğimiz yıl içerisinde pistin asfaltını yenilediklerini belirten Hezber, geçen 1 yıllık sürede bu asfaltı çeşitli etkinliklerde kullandıklarını, bu yüzden de pilotları değişik sürprizlerin beklediğini dile getirdi. "Geçmişe baktığınızda hep aksiyon dolu yarışlara ev sahipliği yaptık" ifadelerini kullanan genel müdür, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı; "Şöyle bir istatistik var, kuru havada en fazla geçişin olduğu yarış rekoru halen bizde. Geçiş demek bol aksiyon, bol heyecan ve seyir keyfi demek. Bizim pistimiz de her anlamda bunu sağlıyor. O yüzden ben hava kuru da olsa yağışlı da olsa çok heyecanlı olacağına eminim."

"İzleyicilerin yarış günlerine erken gelmesini istiyoruz"

8-9-10 Ekim tarihleri arasında sadece Formula 1'in değil aynı zamanda Intercity Cup yarışlarının da gerçekleşeceğini dile getiren Hezber, izleyicilerin bu yarış sayesinde Türkiye'nin en yetenekli pilotlarının performanslarına tanıklık edeceğini belirtti. Hezber, 3 gün boyunca sabahtan başlamak üzere İstanbul Park'ta birçok etkinliğin gerçekleşeceğini, bu sebeple izleyicilerin erken saatlerde Intercity İstanbul Park'ta olması gerektiğini vurguladı.