İnternette dolaşırken bazı faydalı bilgileri ve siteleri bulmakta çok zorlanabiliyoruz. "İyi ki öğrenmişim" diyeceğiniz, birçok anlamda faydalı ve hayat kolaylaştırıcı internet sitelerini işlevleriyle birlikte hazırladık.

İnternet, kabul edelim ki çok büyük bir mecra ve bu mecrada zamanımızı harcarken yanlış bilgilerin veya işlevsiz sitelerin çok fazla esiri olabiliyoruz. Ancak internet bunlarla dolu diye yararlı yönleri yok da sanmayın.

Bu içeriğimizden sonra eminiz ki en az birini sıklıkla ziyaret etmeye başlayacaksınız.

Faydalı İnternet Siteleri

Dizi ve film âşıklarının uğrak adresi: TV Time

Bir dizi izlediniz ve hangi bölümde kaldığınızı unuttunuz mu? TV Time tam olarak bu sebeple var. İzlediğiniz bölümleri siteye girerek en son izlediğiniz bölümü bu sayede görebiliyorsunuz.

Ayrıca izlediğiniz dizilerin çıkacak olan yeni bölümlerini de sizlere bildirim göndererek haberdar ediyor. Hem kendi sitesini hem de mobil uygulamasını kullanabilirsiniz.

Bizim en çok kullandığımız yapay zekâ siteleri arasında: Img.Upscaler

Tahmin edebileceğiniz üzere, çözünürlüğü düşük olan fotoğrafları yapay zekâ yardımıyla arttıran bu site, okunması zor olan yazıları da düzelterek epey kolaylık sağlıyor. Çoğu upscaler sitesinin aksine bu site ücretsiz.

İzleyecek film bulamayanlara ruh hâline özel film öneren: A Good Movie to Watch

Kararsız insanların uğrak mekânı olan bu site, sizlere ruh hâlinize özel güzel filmler önerebiliyor. Üstelik hangi platform üzerinden izleyebileceğinizi de yazıyor, farklı dillere özel öneriler ve türler de yer alıyor.

Açıkçası bu siteyi bendeniz editör olarak artık çok sık kullanmaya başladım diyebilirim.

Malum ekonomik şartlar altında bizlere ilaç gibi gelecek site: gez.la

Dünyanın her yerindeki müzeleri, akvaryumları, doğa harikalarını, hayvanat bahçelerini, tarihî mekanları ve tema parklarını sanal tur aracılığıyla gezebileceğinizi biliyor muydunuz?

İnternette bu yerlerin tek tek sanal turunu aramanıza gerek yok. Ortalama bir Türk genci olduğunuzu düşünürsek epey faydalı.

Çok ilginç bilgiler sunan site: neal.fun

Okyanusun derinliklerinde neler olduğundan tutun evrenin boyutuna kadar kendilerine has anlatım tarzıyla ziyaretçilerine eşsiz deneyim sunan harika bir site.

Daha önce bu siteyi kullanarak şöyle bir içerik oluşturmuştuk:

Canlı belgesel deneyimi yaşamak isterseniz bu siteye göz atmanızda fayda var: explore.org

Dünyanın farklı yerlerindeki doğal yaşamlara yerleştirilen kameralar, ziyaretçilerine mükemmel bir canlı belgesel deneyimi yaşatıyor.

Dünyadaki hava kirliliğini ülke ülke görmek ister misiniz?: waqi.info

Türkiye'de gözümüze çarpan ilk şehir İstanbul olsa da maalesef ki herhangi bir veri girilmemiş. Ancak diğer ülkelerin hava kalitesine bakmak mümkün.

Biyoloji âşıklarının vazgeçilmez platformu olacağına eminiz: innerbody.com

İskelet sisteminizden tutun kas sisteminize kadar vücudunuzun çeşitli anatomisini sizlere parça parça anlatan ve resimlendiren site, detaylı açıklamalarıyla güzel bilgiler sağlıyor.

Stok görsel arıyorsunuz ancak ücret ödemek istemiyor musunuz? Bu site tam size göre: pixabay.com

Shutterstock, Adobe Stock ve iStock gibi stok sitelerine para ödemek istemeyen kullanıcılara oldukça kaliteli görseller sunan site, eminiz ki çok işinize yarayacak.

İnternet sitelerinin eski hâlini merak edenleri buraya alalım: archive.org

Aslında buraya dijital bir kütüphane demek yanlış olmaz. İnternet sitelerinin eski hâlinden tutun eski video oyunlarına, filmlere, kitaplara bile bu site aracılığıyla erişebiliyorsunuz.

Örneğin yukarıda gördüğünüz görsel; Webtekno'nun 1 Nisan 2015 tarihindeki hâli... Zaman ne hızlı geçiyor değil mi?

Yapay zekânın nimetlerinden bir kez dahi olsun faydalanmak isteyenlere: synthesia.io

Yapay zekâ aracılığıyla dilediğiniz avatarı, sesi, görseli ve yazıyı ekleyerek kendinize has bir video oluşturabiliyorsunuz. Üstelik sitede, 120'den fazla yazım dili seçeneği mevcut; aynı zamanda anlatım stili ve yerel aksan da seçebiliyorsunuz. Oldukça yaratıcı işler çıkarmanızı sağlayan bu site, ilk kullanımınızda ücretsiz.

Tarihte uzun bir yolculuğa çıkmak isterseniz sizlere mükemmel bilgiler sağlayan: histography.io

İlk olarak -13.7 milyar yıl geriye giderek Büyük Patlama (Big Bang) olayına dair bilgilere ve videoya erişim sağlayabiliyorsunuz. Taş Devri'nden tutun Rönesans dönemine kadar birçok bilgiye ev sahipliği yapan site, en son 2015 yılına kadar bilgi vermiş.

Spor yaparken belirli bir bölgenizi daha mı çok geliştirmek istiyorsunuz? İşte bu site tam size göre: musclewiki.com

Örneğin göğüs bölgenizi daha çok geliştirmek istediniz. Önünüzde bulunan panelden göğüs bölgesine tıklayarak nasıl yapıldığını izleyebiliyorsunuz, ayrıca sağda bulunan panelden de evde bulunan spor aletlerinizi seçerek farklı antrenmanlar yapabiliyorsunuz. Tabii site yalnızca erkeklere özel değil, kadınlar için de aynı seçenekler mevcut.

Pasaportların dünya çapında ne kadar güçlü olduğunu merak mı ettiniz? Bu site hemen imdadınıza yetişiyor: passportindex.org

Pasaportların ne kadar güçlü olduğuna bakmanızın yanı sıra pasaportları birbiriyle karşılaştırarak da bilgi alabiliyorsunuz. Merak etmeyin, biz sizin için Türkiye'ye baktık ve çok da şaşırmadık!

Çocukken çizdiğiniz resimleri veya çocuğunuzun, kardeşinizin, yeğeninizin çizdiği resimleri animasyona dönüştüren tatlı bir site: Animated Drawings

Sevdiklerinize kendi çizdikleri resimlerle güzel bir sürpriz hazırlamak istiyorsanız bu site tam size göre. Detaylı bilgi için aşağıda yer alan içeriğimize göz atabilirsiniz: