İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir vatandaş, internet alt yapı kablolarını el testeresi ile keserek sokaktaki bazı dükkan ve konutların internet bağlantısını kopardı. Vatandaş, internet kablolarını işe yaramadığı gerekçesiyle kestiğini söyledi.

Gün geçmiyor ki ülkemizde bir başka enteresan olay gerçekleşmesin, garip bir vaka ortaya çıkmasın. Son olarak İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yaşayan Süleyman Karaca isimli vatandaş, el testeresi ile internet erişimini sağlayan kabloları kesti. Karaca, kabloları kesme nedeni olarak "İşe yaramıyor ve kalabalık yapıyor olmasın" dedi.

Kabloların kesilmesi sosyal medyada gündem oldu

Ülkemizdeki internet altyapısı pek çok kişiyi tatmin edecek seviyeden uzakta. Bu yüzden de zaman zaman insanların bu konuda tepkilerini görüyoruz. Bu kablo kesme girişiminin de benzer bir şekilde tepki olduğunu savunanlar X'te görüşlerini paylaştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise oldukça eğlenceli tepkiler verdi.