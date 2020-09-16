Apple'ın 8 beta süreci geçiren yeni işletim sistemi iOS 14 nihayet final sürümüyle yayınlandı. Güncellemeyi nasıl edinebileceğiniz ve hangi cihazların desteklendiğini yazımızda açıkladık.

Apple kullanıcılarının uzun süredir beklediği ve pek çok yeniliği beraberinde getiren iOS 14, sonunda çıkış yaptı. Toplamda 8 beta sürecine tabi tutulan yeni güncelleme, sonunda final sürümüne geçmiş oldu. Ana ekran widget'ları başta olmak üzere pek çok yeni özelliğe sahip olan iOS 14, yeni işletim sistemini destekleyen tüm iPhone kullanıcıları tarafından indirilebilir durumda. Yeni işletim sistemi hala gelmediyse, güncelleştirmeyi belirli aralıklarla kontrol edebilirsiniz. Çok fazla kullanıcı olduğu için güncellemenin kademe kademe dağıtıldığı düşünülüyor.

Hangi cihazlar iOS 14’ü destekliyor

Apple’ın yeni işletim sistemi iOS 14’ü destekleyen bir telefona sahip olup olmadığınızı merak ediyorsanız aşağıdaki listemize bakabilirsiniz. İPhone 6s’e kadar pek çok cihazın yeni işletim sistemini desteklemesi, iPhone kullanıcılarını fazlasıyla memnun edecek gibi duruyor.

iOS 14 alabilecek iPhone’lar

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1. nesil)

iPhone SE (2. nesil)

iPod touch (7. nesil)

iOS 14’ü telefonuma nasıl indiririm?

Eğer sizler de hemen iOS 14 sürümünü telefonunuza indirmek istiyorsanız, uygulayacağınız adımlar çok basit. Bunun için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsüne gidip, buradan yeni güncellemeyi indirebilirsiniz.

iOS 14’le gelen yenilikler

Apple’ın 2015’te çıkan iPhone 6s’lere bile sunduğu yeni işletim sistemi pek çok yeniliği beraberinde getiriyor. Bunlar arasında en dikkat çekeni ana ekran widget'ları olurken bunun dışında pek çok yenilik de yer aldı. Bunlardan bazıları şöyle:

Resim içinde resim modu eklendi.

modu eklendi. Siri’ye yeni arayüz eklendi. (Eskisine göre daha doğal konuşmalar ve Türkçe için erkek ses seçeneği geldi.)

seçeneği geldi.) Apple Clips sayesinde uygulamaları yüklemeden test edebilme özelliği eklendi.

özelliği eklendi. Çağrı geldiğinde telefonu kullanmaya devam edebileceğiniz arayüz eklendi.

Uygulama arşivleri eklendi.

Eğer sizler de yeni işletim sistemine sahip olmak istiyorsanız, telefonunuzdan güncelleştirmeleri denetlemeyi unutmayın. Ayrıca iOS 14 hakkındaki ilk düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.